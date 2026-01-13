邊境攔截逾4千公斤「印尼木薯餅」驗出2種違規甜味劑

食品藥物管理署13日公布最新邊境查驗不合格產品名單，共計13項進口食品未通過檢驗。其中，西霸企業有限公司自印尼進口的4批木薯餅，總重達4424公斤，依法必須在邊境退運或銷毀。

西霸企業有限公司自印尼進口的4批木薯餅，總重達4424公斤，依法必須在邊境退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這4批木薯餅檢出的糖精含量介於每公斤0.10至0.24公克，環己基（代）磺醯胺酸含量則介於每公斤0.02至0.15公克。依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，因此不符合規定。

廣告 廣告

同一家進口商「西霸企業有限公司」去年12月16日報驗進口的1232公斤印尼香蕉點心，同樣被驗出使用了非表列准用的甜味劑糖精和環己基（代）磺醯胺酸，也必須退運或銷毀。

針對印尼餅乾產品，食藥署統計從去年7月5日至今年1月5日止，邊境受理報驗印尼進口的餅乾共有697批，驗出12批不合格，不合格率為1.7%。劉芳銘表示，檢驗不合格原因主要為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署已從即日起至2月12日止，在邊境針對印尼餅乾採逐批查驗，抽驗比例提高至100%。

「陸惠中藥有限公司」去年12月15日報驗進口的1批大陸靈芝，被驗出含有殘留農藥陶斯松0.05ppm。（圖／食藥署）

此次公布的不合格產品中，「陸惠中藥有限公司」去年12月15日報驗進口的1批大陸靈芝，總重1000公斤，被驗出含有殘留農藥陶斯松0.05ppm。依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03ppm。

劉芳銘說明，依規定蕈菜類食品不得使用該農藥，這批大陸靈芝必須退運或銷毀。食藥署已針對「陸惠中藥有限公司」進口的同號列產品，在邊境抽驗比例從一般抽批查驗提高為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

大陸進口的1批空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷0.5mg/kg。（圖／食藥署）

邊境查驗還發現多項農藥殘留不合格產品，包括2批日本草莓、1批大陸冷凍蘿蔔葉、4000公斤的印度薑黃粉。「翰斯福生技有限公司」從大陸進口的1批空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷0.5mg/kg，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，整批共31.5公斤需退運或銷毀。劉芳銘表示，膠囊可能因使用環氧乙烷協助殺菌而殘留，這是5年來首批不合格的空膠囊產品。

另有1批總量1550公斤的菲律賓鮪魚罐，依照含量比例換算，含有每公斤1.1克的防腐劑苯甲酸，超過「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」對醬油防腐劑用量的限制，也必須退運或銷毀。還有1批屬於食品容器的大陸紙盒，沒有通過邊境查驗的容器具4%醋酸溶出試驗，蒸發殘渣值高達1556ppm，遠超出30ppm以下的規定，代表品質不良，同樣必須退運或銷毀。

延伸閱讀

北海道預計將降下一波大雪 新千歲機場部份航班已取消

菲道爾來台見歌迷！神秘女歌手「喬裝」現身力挺 粉絲全驚呆

賴瑞隆初選民調出線！柯志恩回應了