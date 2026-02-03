邊境攔14項不合格！越南黑胡椒含蘇丹紅 中製餐盒.紙袋被退運銷毀

食藥署今（3）日公布邊境不合格品項，本次共有14項產品不合格，其中越南進口的20噸黑胡椒粒檢出蘇丹紅。針對這些產品，食藥署將進行退回或銷毀作業，並針對不合格業者，實施相對應查驗措施，確保民眾食品安全。

據食藥署公布名單，由鴻慶成食品有限公司報驗的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素四號，據食品安全衛生管理法規定，屬不得使用之物質，將依規定銷毀。另外由日商夢多貿易股份有限公司報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥芬普蟎0.8 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，芬普蟎於小漿果類容許量為0.5 ppm，依規定退運或銷毀。

廣告 廣告

日本鮮草莓檢出農藥超標。圖／翻攝自食藥署官網

此次食藥署公布的不合格名單，共有14項產品在邊境查驗不合格，除了上述產品外還包含越南草莓凍乾、黑糯糙米、義大利芝麻菜、中國蓮藕片、速凍馬蹄丁、乾苦瓜片、印尼胡椒粒、泰國蘆筍、韓國新鮮人蔘、德國膠原蛋白水果安瓶飲。

另外還有2批一月報驗中國進口食器檢驗不合格，第一批為津喜企業有限公司報驗的中國製餐盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」規定，螢光增白劑屬不得檢出物質；第二批則是禾啟股份有限公司報驗的中國製紙袋，經以4%醋酸、60度C放置30分鐘進行溶出試驗後，檢出蒸發殘渣40ppm，超過標準上限30ppm。對此，相關不合格產品皆在邊境退運或銷毀。

中國進口食器溶出試驗不符規定。圖／翻攝自食藥署官網

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

青少年「容貌焦慮」！ 5成國小生曾化妝 醫警告「2成分」干擾發育

不純物超標！ 常見抗過敏藥「停敏膜衣錠」回收28.3萬錠

心血管患者注意！ 6款抗凝血劑.高血壓藥恐缺貨至年後