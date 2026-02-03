邊境攔14項違規不合格！草莓、餐飲包裝紙袋也中標

日本鮮草莓，經檢驗發現其殘留農藥「芬普蟎」0.8ppm，已超過法定農藥殘留容許量標準。 圖：翻攝自食藥署官網

[Newtalk新聞] 食品藥物管理署今(3)日公布最新一波邊境查驗不合格名單，共有14項食品及食品器具包裝未符規定，其中包括日本進口鮮草莓、越南黑胡椒粒，以及兩間知名連鎖業者，分別使用的中國餐盒與紙袋，相關產品均已在邊境攔截，依法辦理退運或銷毀，未流入國內市面。

食藥署今日公告最新邊境查驗不合格名單，指出日本出口的一批鮮草莓，重量約127公斤，經檢驗發現其殘留農藥「芬普蟎」0.8ppm，已超過法定農藥殘留容許量標準，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，已依規定退運或銷毀。

此外，一批從越南出口的黑胡椒粒，也被檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」。食藥署說明，蘇丹色素屬於不得使用之物質，該批黑胡椒已全數在邊境銷毀，未流入國內市場。

在食品器具容器部分，食藥署公布兩批自中國輸入的產品檢驗不合格。第一批為由中國「京喜企業有限公司」產製的餐盒，檢出螢光增白劑，依《食品器具容器包裝衛生標準》規定屬不得檢出物質；第二批為由「何啟股份有限公司」產製進口的淋膜紙袋，經以4%醋酸(60度C放置30分鐘)進行溶出試驗後，檢出蒸發殘渣40ppm，超過紙類與食品直接接觸面適用之塑膠類標準上限30ppm。目前相關不符合商品皆已規定進行退運或銷毀作業。

本次違規名單還包含泰國蘆筍、越南黑糯糙米、南韓新鮮人參以及義大利芝麻菜等項目，均被檢出殘留農藥；德國膠原蛋白水果安瓶飲則被檢出防腐劑超標。食藥署表示，針對相關不合格業者，已於邊境採取加強抽批查驗措施，抽驗比率提高至20%至50%，並將持續強化邊境管理與監測機制，確保食品及用餐器具安全。相關違規名單可於食藥署邊境檢驗不符合食品資訊官網查詢。





越南黑胡椒粒，檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」。 圖：翻攝自食藥署官網

中國產製進口的紙袋遭查出不符合規定，已依規定退運或銷毀。 圖：翻攝自食藥署官網