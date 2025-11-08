邊境查驗肉品「至少加強20%」 卓榮泰：將非洲豬瘟阻絕於境外不容疏失

行政院長卓榮泰2025.11.08視察桃園國際機場檢疫查驗入境旅客是否攜帶肉品，防堵非洲豬瘟工作。SNG聯誼會提供



在10月下旬台中爆發非洲豬瘟案例後，政府宣布15天禁運禁宰，經過強力管制清查防堵後，全台大檢疫後證實豬瘟疫情並未擴散，11月6日解除禁運、7日解除禁宰令。行政院長卓榮泰今天（11/8）赴桃園機場視察邊境防疫措施，卓榮泰指出，外國旅客進來都嚴格管制，也呼籲國人去到國外也一定不要把任何有關肉品的物件帶回來。卓榮泰也要求農業部，X光與人工查驗至少要加強20%，且對進出所有國人採取「零信任」的態度，「不要因為看起來比較老實，就讓他隨隨便便可以進出。」強調防疫的嚴謹性。

卓榮泰今天上午前往桃園國際機場視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」，由農業部與桃機人員陪同巡視檢疫流程後，卓榮泰簡單發表談話。卓榮泰指出，剛剛他視察桃機第三航廈的北廊廳，一切進度正常完成。下個月開始，就會有出入境的旅客經北廊廳進到二航廈進出關，整個視察路線的重點也在於，下個月第三航廈加入營運時，在安全防疫上一定要跟現在的一、二航廈標準完全一致。

卓榮泰說，從2018年開始，包括時任行政院長賴清德，到後來的蘇貞昌、陳建仁，中央地方合力守護了台灣這塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。今天，不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層防護、多層阻隔，才能將非洲豬瘟阻絕於境外。

卓榮泰也說，稍早報告提到，現在檢驗的過程中，還是有發現旅客帶進來很多物件，但是成功地把它阻絕，未來這樣的工作要持續進行。過去半個多月以來，中央地方政府合力、各部會參與，加上桃機公司共11個單位，合力讓疫情緊縮在一個案例場裡，並未擴大，真的是天佑台灣，大家要珍惜這一份人的努力、天佑台灣帶給我們的福氣，一定要層層地阻隔，才能完成接下來的工作。

卓榮泰表示，剛剛他詢問農業部長陳駿季，今天的豬價怎麼樣，「這半個多月以來，我昨天第一次看到他稍微地露出了微笑」。陳駿季則回覆說，昨天平均豬價是103塊，比預期稍稍可以安慰，但是希望豬肉穩定供應、豬價穩定，保障豬農與消費者的權益。農業部跟相關部會在行政院會也提出對產業的補助、支持措施，約10項的補助方案馬上就可以上路。

卓榮泰也指出未來在邊境防疫上的四大要求，第一個是X光設備要運作正常，第二是所有人力要補充加強到位，第三是檢疫犬要安全上場；以及所有違規的物件、行李、進出人員都讓他無處可藏。一定要做到這幾點，才能夠接續過去的成果，讓台灣繼續保持這個淨土。

卓榮泰並且呼籲國人，外國旅客進來都嚴格管制，國人去到國外也一定不要把任何有關肉品的物件帶回來，甚至植物的種子也不要帶回來。一個人、一個事件的疏忽，要花這麼長的時間、社會耗費這麼大的成本，所以一定要拜託國人，共同來守護這個家園。

卓榮泰強調，新年度的中央政府總預算裡，已經把推升內需當中「加強觀光列為重要環節，政府會努力地推動觀光產業。 因此，國門會繼續敞開，人流會繼續增加，物流也會更加的頻繁。目前在貨運部分，都有非常嚴謹的檢查標準，旅客攜入部分，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」卓榮泰特別指出，尤其來自高風險地區的，更加要百分之百以上的零信任，才能徹徹底底地防護國家安全。

卓榮泰表示，今天比較欣慰的是，歷經15天之後開始解封。稍晚，大家還要去吃一吃肉燥飯，他也呼籲國人，非洲豬瘟是一個動物性的傳染，不會傳染人類，且經過這幾天的清零、檢驗，完全是沒有問題的，希望大家在接下來的這段時間，能多幫幫台灣的豬農，盡快地把豬市穩定下來。

