邊境查驗零信任！卓榮泰：不要因為旅客看起來較古意

行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫，他表示，人力及X光檢查都要加強20%，對於進出的國人，「不客氣的講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出。絕對零信任，我們才承擔起這個責任，因為我們必須盡到零容忍的責任。」尤其來自高風險地區的更加要百分之百以上的零信任，才能做到徹徹底底的防護國家的安全。

台中梧棲一處養豬場病死豬9月22日驗出非洲豬瘟病毒，經過15日禁宰等措施後，昨日凌晨禁宰解封。卓榮泰今日也到桃園機場視察邊境防疫情形。

卓榮泰表示，剛剛是視察新的第三航廈的北廊廳。進度正常完成，下個月開始，會有出入境的旅客經此進到二航廈出關。在安全防疫上一定要跟現在一、二航廈完全一致的標準。

卓榮泰說，從2018年開始，從賴清德、蘇貞昌到陳建仁院長，中央地方合力守護了台灣這一塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。今天不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層的防護、多層的阻隔，才能夠阻絕於境外。

卓榮泰說，剛剛部長有講，現在檢驗的過程當中，還是有發現旅客帶進來很多物件，但我們成功把它阻絕。未來這樣的工作要持續進行。

卓榮泰說，過去半個多月以來，中央地方政府合力，各個部會參與，在剛剛的簡報當中，我們有10個部會跟署，再加上桃機公司是11個單位，合力將疫情緊縮在一個案例場裡，沒有讓它擴大，真的是天佑台灣。要珍惜這一份人的努力、一份天佑台灣帶給我們的福氣，所以一定要層層的阻隔，才能完成接下來的工作。

卓榮泰說，剛剛還問農業部陳部長，今天的豬價怎麼樣？這半個多月以來，昨天第一次看到陳駿季稍微露出微笑，陳說，昨天平均豬價是103元，比預期稍稍微微可以安慰。但還是希望豬肉的穩定供應，以及豬價的穩定，不僅保障豬農的權益，也是保障消費者的權益。

卓榮泰說，今天來這裡看，就是說未來在邊境的防疫上面四個要求。第一個就是X光的裝置要讓它運作正常。第二個要求所有人力要補充加強，要補充到夠。第三個檢疫犬要讓它安全的上場。第四、還有所有違規的物件行李、進出的人員，讓他無處可藏。

卓榮泰說，同時也要呼籲國人，外國旅客進來都嚴格管制，國人去到國外一定不要把外國有任何肉品的帶回來，甚至植物的種子也不要帶回來。一個人的疏忽、一個事件的疏忽，耗費這麼大的社會成本。

卓榮泰說，未來人力、X光檢查都要加強20%，「所以對進出的國人，不客氣的講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出。絕對零信任，我們才承擔起這個責任，因為我們必須盡到零容忍的責任」。尤其來自高風險地區的更要百分之百以上的零信任，才能做到徹徹底底的防護國家的安全。

卓榮泰說，稍等大家還要去吃一吃滷肉飯，他也呼籲國人，非洲豬瘟是一個動物性的傳染，跟人是不會傳染，希望大家能夠多幫台灣的豬農。也讓我們儘快能夠把這個豬的市場可以穩定下來。

