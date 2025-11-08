邊境查驗零信任！卓榮泰：不要因為旅客看起來較古意
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫，他表示，人力及X光檢查都要加強20%，對於進出的國人，「不客氣的講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出。絕對零信任，我們才承擔起這個責任，因為我們必須盡到零容忍的責任。」尤其來自高風險地區的更加要百分之百以上的零信任，才能做到徹徹底底的防護國家的安全。
台中梧棲一處養豬場病死豬9月22日驗出非洲豬瘟病毒，經過15日禁宰等措施後，昨日凌晨禁宰解封。卓榮泰今日也到桃園機場視察邊境防疫情形。
卓榮泰表示，剛剛是視察新的第三航廈的北廊廳。進度正常完成，下個月開始，會有出入境的旅客經此進到二航廈出關。在安全防疫上一定要跟現在一、二航廈完全一致的標準。
卓榮泰說，從2018年開始，從賴清德、蘇貞昌到陳建仁院長，中央地方合力守護了台灣這一塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。今天不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層的防護、多層的阻隔，才能夠阻絕於境外。
卓榮泰說，剛剛部長有講，現在檢驗的過程當中，還是有發現旅客帶進來很多物件，但我們成功把它阻絕。未來這樣的工作要持續進行。
卓榮泰說，過去半個多月以來，中央地方政府合力，各個部會參與，在剛剛的簡報當中，我們有10個部會跟署，再加上桃機公司是11個單位，合力將疫情緊縮在一個案例場裡，沒有讓它擴大，真的是天佑台灣。要珍惜這一份人的努力、一份天佑台灣帶給我們的福氣，所以一定要層層的阻隔，才能完成接下來的工作。
卓榮泰說，剛剛還問農業部陳部長，今天的豬價怎麼樣？這半個多月以來，昨天第一次看到陳駿季稍微露出微笑，陳說，昨天平均豬價是103元，比預期稍稍微微可以安慰。但還是希望豬肉的穩定供應，以及豬價的穩定，不僅保障豬農的權益，也是保障消費者的權益。
卓榮泰說，今天來這裡看，就是說未來在邊境的防疫上面四個要求。第一個就是X光的裝置要讓它運作正常。第二個要求所有人力要補充加強，要補充到夠。第三個檢疫犬要讓它安全的上場。第四、還有所有違規的物件行李、進出的人員，讓他無處可藏。
卓榮泰說，同時也要呼籲國人，外國旅客進來都嚴格管制，國人去到國外一定不要把外國有任何肉品的帶回來，甚至植物的種子也不要帶回來。一個人的疏忽、一個事件的疏忽，耗費這麼大的社會成本。
卓榮泰說，未來人力、X光檢查都要加強20%，「所以對進出的國人，不客氣的講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出。絕對零信任，我們才承擔起這個責任，因為我們必須盡到零容忍的責任」。尤其來自高風險地區的更要百分之百以上的零信任，才能做到徹徹底底的防護國家的安全。
卓榮泰說，稍等大家還要去吃一吃滷肉飯，他也呼籲國人，非洲豬瘟是一個動物性的傳染，跟人是不會傳染，希望大家能夠多幫台灣的豬農。也讓我們儘快能夠把這個豬的市場可以穩定下來。
更多Newtalk新聞報導
非洲豬瘟暫解禁！卓揆喊話：周末起 安心購買大吃豬肉及其製品
百業受豬瘟影響停業！黃馨慧：中央防線屢破 籲疫後趕快振興經濟
其他人也在看
卓揆怒「遞半個橄欖園」換來封殺 民眾黨嗆見笑轉生氣、甩鍋在野
[Newtalk新聞] 針對立法院會今（7日）行使國家通訊傳播委員會（NCC）4名被提名人同意權，在藍白人數優勢下，聯手全面封殺。行政院長卓榮泰下午備詢時直言，完全沒誠信、沒合作基礎，非常遺憾，不要說行政院沒遞出橄欖枝，「我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應」。民眾黨團痛批，卓榮泰公然在國會說謊，違法延宕NCC委員與中選會委員提名日程，「如今竟還有臉暴怒甩鍋，簡直毫無下限！」 民眾黨團於臉書發文指出，針對NCC委員提名，行政院從未徵詢在野黨意見。卓榮泰今年4月備詢時，還聲稱徵詢碰壁，才會拖了整整一年，直到今年7月底才將名單送至立院；結果上個月，立法院審查名單時，被提名人才一一坦承，他們最早在去年11月、最晚在今年5月就已經答應行政院會出任。卓榮泰在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過。 民眾黨團強調，而4位NCC委員被提名人之所以被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的具有政治性或爭議性；有人在詢答過程中，不敢保證自己能夠做到超然獨立，因為他們連擔任電視新聞台媒體自律委員會，都無法要求自家電視台遵守媒體倫理與自律，奢談擔任新頭殼 ・ 1 天前
藍白封殺NCC人事案 卓揆稱未來再考慮與在野合作模式 民眾黨立院團：毫無下限
針對國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單卡關議題，行政院於7月底提出新一波NCC新委員人事案名單，為蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人，並指定蔣榮先擔任主委、程明修為副主委。不過在今（7）日的立法院院會上，中國國民黨與台灣民眾黨再次以人數優勢，封殺行政院所提NCC人事案。行政院長卓榮泰對此表示遺憾，並稱他不只釋出橄欖枝，甚至半個橄欖園都遞出了，還是未獲得在野黨善意，這樣會讓政院重新考慮未來與在野黨的合作模式。民眾黨立院黨團則在其Facebook上批判卓榮泰公然在國會說謊，違法延宕NCC委員與中選會委員提名日程，如今竟還有臉暴怒甩鍋，簡直毫無下限。民眾黨立院黨團表示，針對NCC委員提名，行政院從未徵詢在野黨意見。卓榮泰今年四月備詢時，還聲稱徵詢碰壁，才會拖了整整一年，直到今年7月底才將名單送至立院；結果上個月，立法院審查名單時，被提名人才一一坦承，他們最早在去年11月、最晚在今年五月就已經答應行政院會出任。卓榮泰在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過。民眾黨立院黨團指出，而四位NCC委員被提名人之所以被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的台灣好新聞 ・ 1 天前
「廢兩年條款」傅崐萁續總召？ 柯志恩坦言：沒支持提案
擔任立法院國民黨團總召的傅崐萁，原本任期只到明年一月，但是今（7）日國民黨黨團大會刪除了連任限制，也就是說傅崐萁可以繼續擔任黨團總召。對此，國民黨立委柯志恩坦言，當下表決時自己沒有舉手，而且立委沒有到...華視 ・ 1 天前
青鳥酸傅崐萁可當「萬年總召」 賴苡任反嗆：柯建銘掌權23年
立法院國民黨團7日召開黨團大會，38位藍委提案通過修正黨團組織內規，將總召「連選得連任一次」的規定刪除，現任黨團總召傅崐萁可再繼續爭取連任。遭青鳥開酸是「萬年總召」。對此，國民黨前副發言人賴苡任8日反嗆，民進黨團總召柯建銘從2002年開始掌權至今已23年。中天新聞網 ・ 11 小時前
非洲豬瘟肉製品8成來自中國 陳駿季：機場「手檢區」是防疫關鍵
農業部長陳駿季今天（8日）隨行政院長卓榮泰，到桃園國際機場視察邊境檢疫作業。陳駿季說，今年截至10月，全台各機場共攔獲或旅客主動丟棄疑似肉製品逾2.2萬件，其中約10％檢出非洲豬瘟陽性病毒，8成來自中國。邊境防堵是防疫第一線，而設置「手檢區」能有效提醒旅客主動丟棄違規肉品，是防堵疫情入侵的重要關鍵。自由時報 ・ 2 小時前
張忠謀臨時缺席魏哲家喊遺憾 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
台積電年度運動會今（8）日在新竹登場，輝達執行長黃仁勳特別出席這場盛會，與台積電董事長魏哲家齊聚現場，不過台積電創辦人張忠謀由於身體不適無法參加。黃仁勳上台致詞時感性地說，非常榮幸有機會參與這次的活動台視新聞網 ・ 12 小時前
新壽44.7億分手費審查完了！李四川：下週一報議會、週五簽訂解約協議
輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽提出合意解約金約44.7億元。台北市副市長李四川今（8）日說明，會計師已經審查完畢，下週一報到議會，希望下週三大會時盡速通過，新壽預定下週四、週五開臨時董事會，原則上，下週五之前可以簽訂解約協議書。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
北市傳統市場溫體豬一早賣光光 攤商沒補貼怨：蔣萬安要一視同仁
歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台北傳統市場今（8）日上午開賣溫體豬，市場銷售一空，不到11點不少豬肉攤商、炸紅糟肉的小吃攤，通通賣光光。福德市場豬肉攤林老闆表示，經歷疫情後開賣首日的買氣很好，豬肉價格略有浮動，但是沒有大漲，自家豬肉平均一斤快要120元，和疫情前差不多，不過真的要請「蔣萬自由時報 ・ 10 小時前
【一文看懂】「最高階級共諜」吳石狂洩重大軍情 成中共打敗國民黨關鍵
國民黨主席鄭麗文出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追悼名單中包含「最高階級共諜」吳石，引發外界關注。吳石是誰？案情是什麼？洩漏了哪些機密？又與當時總統蔣介石有何關連？太報 ・ 2 小時前
高市：台灣有事 可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」（發生緊急事態）是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權，換言之，即允許日本自衛隊出兵海外。中時新聞網 ・ 18 小時前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 10 小時前
台中畫家劉侑誼「光影之間・平凡之美」個展開幕 上百人感受縱逝美好
台中畫家劉侑誼首次個展「光影之間・平凡之美」今（8）日下午在大墩藝廊開幕，劉侑誼則以「垂死的掙扎」描繪海洋污染畫作，奪得2016臺灣藝術研究院主辦台灣國展油畫獎，也曾獲台中美展油畫金牌等40多座獎項，即日起至11月26日展出數十幅國內外寫生，劉侑誼感動說，畫作不為張揚，只為細細凝視稍縱即逝的美好。自由時報 ・ 3 小時前
防檢署：動植物檢疫物入境檢疫 不因用途數量豁免
（中央社記者吳欣紜台北8日電）雲林縣縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供自用，只要6公斤或1000美元以下可規避食品查驗，防檢署今天說，國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免。中央社 ・ 12 小時前
總預算不審政院也不急 賴士葆：3000億國防預算是「畫唬爛」
立法院去年因為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經大罷免後，預算會期攻防氛圍轉趨為淡，115年度中央政府總預算至今還躺在立院程委會，未交付審查。這也是從20中廣新聞網 ・ 5 小時前
北港媽祖盃馬拉松熱鬧登場 (圖)
2025北港媽祖盃全國馬拉松8日在雲林北港盛大登場，以「為愛而跑、為平安而跑」為核心主軸，逾萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟。中央社 ・ 4 小時前
「小廢物俱樂部」疑似被轉賣？貼文變淘寶廣告惹眾怒
[Newtalk新聞] 臉書知名社團「小廢物俱樂部」驚傳疑似遭轉賣，原有分享趣味小物的風格驟變，出現大量推廣中國購物網站淘寶的貼文，引發社團成員強烈反彈。該社團原為網友分享生活中無用卻有趣物品的園地，近日卻有版主公開張貼淘寶購物活動，鼓勵社員上傳淘寶搜尋「小廢物」的截圖以換取購物金，並搭配「#淘寶雙11」、「#去淘一下」等標籤，似乎轉為商業推廣用途。 此舉隨即引發大量社員不滿，紛紛在相關貼文下方留言諷刺，質疑社團是否遭中國勢力入侵，或批評產品品質低落、失去原有分享初衷，亦有網友直言版主為牟利不惜違反自訂版規，痛批「為了錢，連人格都不要了」。社團氣氛由原本輕鬆幽默轉為爭議不斷，許多長期成員感到失望，呼籲版主回歸創立初衷，避免讓分享空間淪為商業宣傳工具。 雖引發網友憤怒，仍有部分成員響應版主的活動。 圖：翻攝自臉書社團 @小廢物俱樂部 管理階層未經透明溝通即引入大量商業內容，容易引發成員反感，甚至導致社群信任瓦解，目前該社團尚未對外說明是否確已轉手或與淘寶有正式合作，但貼文風格的明顯轉變已引發廣泛討論，也讓「小廢物俱樂部」從單純的分享園地，一夕之間成為網路商業化的爭議案例。查看原文更多Ne新頭殼 ・ 11 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。民視 ・ 3 小時前
羅斯福路南往北今起7-9點禁左須繞行 蔣萬安：市民安全最優先考量
公館圓環羅斯福路新店往公館方向內側第二車道，今起改成時段性的可變車道，早上7點至9點禁止直接左轉，只能直行，汽機車欲左轉須行駛替代動線，早上9點至隔天早上7點，恢復左轉專用，但是民眾覺得麻煩。台北市長蔣萬安今說，市民安全永遠是最優先考量。蔣萬安出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示自由時報 ・ 10 小時前
篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客
（中央社澎湖縣8日電）澎湖篤行十村眷村文化園區今天午後配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。中央社 ・ 5 小時前
雙11開搶！PGO萬元購車金＋0利率輕鬆入手Ur2 plus
雙11不只網購有折扣，PGO電動車也加入戰局！針對深受年輕族群喜愛的Ur2 plus綠牌智慧電車，PGO推出「雙重優惠」，購車金現折1萬元，再加上24期0利率輕鬆分期，最低只要約 新台幣1.5萬元起 就能把新車騎回家，堪稱今年最划算的入門選擇。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前