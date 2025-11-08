邊境查驗零信任、零容忍！卓榮泰下令4要求
[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，針對未來檢疫，提出四項具體要求，同時請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作。
卓榮泰在交通部長陳世凱及桃園國際機場公司董事長楊偉甫陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況，隨後，卓便前往桃園機場第一航廈視察非洲豬瘟邊境檢疫措施。
針對未來檢疫，卓榮泰提出四大要求，包括：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。
卓榮泰說明，明年度中央政府總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100%，同時人工開箱查驗比例也應提高至少20%。
卓榮泰請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，徹底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。
卓榮泰提到，農業部本週四已於行政院會提出「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」報告，針對豬農、養豬場、肉品市場、毛豬承銷人、傳統肉攤及屠宰場等對象，提供包含禁用廚餘期間之飼料差額、廚餘清運油資、4種專案農貸之週轉金利息補助等十項補助方案，並已上路實施。他強調，非洲豬瘟為動物性傳染疾病，不會傳染人類，並且在經過多日清零檢驗後，目前台灣豬肉已完全沒有問題，期盼國人多消費豬肉，幫助台灣豬農，讓豬肉市場儘速恢復穩定。
針對下週一可能影響台灣的鳳凰颱風，卓榮泰說，中央災害應變中心維持一貫運作機制，透過中央各部會長期橫向協作，以及與地方政府合作默契，一定會提早整備及呼籲相關防災措施，一個命令、動作、標準及時程都會馬上做到，相信臺灣此次也能順利通過颱風帶來的考驗，讓國人安居樂業。
