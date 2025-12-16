＜邊境查驗＞越南彩虹胡椒粒驗出蘇丹紅

由越南進口的彩虹胡椒粒被驗出蘇丹色素4號，已要求業者銷毀、不得退運。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署16日公布邊境檢驗不合格名單，自越南進口的彩虹胡椒粒驗出含蘇丹色素，已要求業者予以銷毀；而自美國進口的2款莎莎醬則被驗出含有不得檢出的農藥殘留，也要求業者全數退運或銷毀。

食藥署指出，台灣咖樂迪公司自美國進口的MEXI CHOICE莎莎醬微辣及中辣2款，各被檢出殘留農藥環氧乙烷濃度0.1mg/kg；依據農藥殘留容許量標準，環氧乙烷為不得檢出物質。這2批微辣的268.8公斤及中辣的192公斤莎莎醬已要求業者退運或銷毀。

食藥署北區管理中心指出，由於自今年8月6日起至明年3月24日止被列入監視查驗對象，輸入香辛料及調味醬產品不分國別採監視查驗；咖樂迪過去半年進口貨品雖首次出現不合格，但也需100%檢驗合格才得進口，維持原有的檢查強度。

另外，1批由廣紘國際報驗的越南彩虹胡椒粒檢出蘇丹色素4號，依法屬於不得使用的物質。這批越南彩虹胡椒粒53.76公斤在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，從6月8日～12月8日止受理自越南進口的其他香辛料報驗一批，檢驗不合格一批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署從今年12月8日起至明年12月7日止針對越南其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。