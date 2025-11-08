邊境查驗「零信任」！卓揆：別因旅客看起來老實就隨便

卓揆今到桃園機場視察，強調「零信任檢疫態度」。（圖／東森新聞）





防堵「非洲豬瘟疫情」加強邊境查驗，行政院長卓榮泰今天前往桃園機場視察表示，對進出的國人，自己不客氣的講，要拜託大家採取「零信任態度」，不要因為看起來比較老實，就讓民眾隨便進出，才能做到徹底防護國家安全。

卓揆來到桃園機場視察，目光遠遠鎖定工作中的檢疫犬，只敢站定位，攤手給牠聞聞。領犬員vs.防檢署桃園分署長陳宏伯：「不可以摸不可以摸，這是工作犬不是寵物。」

執勤中的防疫犬得跟人保持距離，卓揆還雙手併攏，微蹲一下很遵守規矩。行政院長卓榮泰：「我身上沒有食物。」

也難怪狗狗聞了就走，政府要杜絕非洲豬瘟進入台灣的可能，就連過去在機場入境時，原本可走節省10幾分鐘的免檢疫通道，現在所有旅客行李都得經X光機查驗。

行政院長卓榮泰：「不客氣地講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較老實，你就讓他隨隨便便可以進出。」

畢竟卓揆清理完境內戰場，邊境防疫也不能懈怠，尤其來自高風險地區的入境旅客、行李、郵包及快遞，百分之百X光機的檢查，高風險貨物貨櫃則進行人工查驗。從11/15開始，境外電商私人集運商、快遞業者「應申報」資訊，任何物品都不能放過。

行政院長卓榮泰：「X光的設備要讓它運作正常，所有人力要補充加強，要補充到夠。」

同時間中央部會，也「高規格」提前部署，包含加強「X光查驗密度」，執行「進倉檢查」，提高「人工開箱查驗比率」，至少提高到20％，還有各關成立「機動專案查緝」小組。

農業部長陳駿季：「今年不管是丟棄，或是我們查到，總共大概2萬2792件，百分之十我們經過檢測是含有非洲豬瘟陽性病毒。」

如果海關一旦查獲檢疫物，將移送防檢署，旅客郵包最高罰100萬元，快遞、一般貨物，最高7年以下有期徒刑，併科最高罰300萬元，中央從內而外安全檢查，不容再有豬瘟病毒突破邊境。

