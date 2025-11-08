邊境查驗「零信任」！卓揆：別因旅客看起來老實就隨便
防堵「非洲豬瘟疫情」加強邊境查驗，行政院長卓榮泰今天前往桃園機場視察表示，對進出的國人，自己不客氣的講，要拜託大家採取「零信任態度」，不要因為看起來比較老實，就讓民眾隨便進出，才能做到徹底防護國家安全。
卓揆來到桃園機場視察，目光遠遠鎖定工作中的檢疫犬，只敢站定位，攤手給牠聞聞。領犬員vs.防檢署桃園分署長陳宏伯：「不可以摸不可以摸，這是工作犬不是寵物。」
執勤中的防疫犬得跟人保持距離，卓揆還雙手併攏，微蹲一下很遵守規矩。行政院長卓榮泰：「我身上沒有食物。」
也難怪狗狗聞了就走，政府要杜絕非洲豬瘟進入台灣的可能，就連過去在機場入境時，原本可走節省10幾分鐘的免檢疫通道，現在所有旅客行李都得經X光機查驗。
行政院長卓榮泰：「不客氣地講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較老實，你就讓他隨隨便便可以進出。」
畢竟卓揆清理完境內戰場，邊境防疫也不能懈怠，尤其來自高風險地區的入境旅客、行李、郵包及快遞，百分之百X光機的檢查，高風險貨物貨櫃則進行人工查驗。從11/15開始，境外電商私人集運商、快遞業者「應申報」資訊，任何物品都不能放過。
行政院長卓榮泰：「X光的設備要讓它運作正常，所有人力要補充加強，要補充到夠。」
同時間中央部會，也「高規格」提前部署，包含加強「X光查驗密度」，執行「進倉檢查」，提高「人工開箱查驗比率」，至少提高到20％，還有各關成立「機動專案查緝」小組。
農業部長陳駿季：「今年不管是丟棄，或是我們查到，總共大概2萬2792件，百分之十我們經過檢測是含有非洲豬瘟陽性病毒。」
如果海關一旦查獲檢疫物，將移送防檢署，旅客郵包最高罰100萬元，快遞、一般貨物，最高7年以下有期徒刑，併科最高罰300萬元，中央從內而外安全檢查，不容再有豬瘟病毒突破邊境。
更多東森新聞報導
終於有豬肉了！黃昏市場攤商開賣擠滿人潮
解封首日！豬肉恢復拍賣屠宰 最快黃昏市場有溫體豬
豬肉解禁！ 酥炸紅燒肉回歸 業者：豬肉備貨增3成
其他人也在看
卓榮泰稱邊境查驗要「零信任」 凌濤：帶頭懷疑每個國人
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰今(8)日前往桃園機場視察邊境防疫表示，「要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出」，國民黨桃園市議員凌濤臉書發文批評，「一個國家的最高行政首長帶頭對國人表達不信任，懷疑每位國人，國人才應該對你們投下不同意票！」 凌濤表示，非洲豬瘟邊境破口遲遲未提出查驗結果，讓台灣豬農及產業處在惶惶不安的情態。而行政院長卓榮泰竟在視察邊境管理喊出，「對於進出的所有國人要不客氣講，拜託大家採取『零信任』態度。」 凌濤表示，卓榮泰更進一步戲謔說，不要因為看起來比較「古意（老實）」，就讓他隨隨便便可以進出，絕對要零信任，才能徹底防護國家安全；一個國家的最高行政首長帶頭對國人表達不信任，懷疑每位國人，國人才應該對你們投下不同意票！ 凌濤表示，賴政府因大罷免荒廢了一年半，行政團隊從關稅談判、普發一萬的拖延、非洲豬瘟邊境的管理，再到健保補充保費「看新聞才知」，通通沒掌握，才是讓國人開始「0信任」的關鍵。 凌濤表示，同時，從該幾案看出，上從行政院院長、政務委員聯繫體系、新聞三次溝通，完全失靈，國人不禁捏把冷汗。查看原文更多Newt新頭殼 ・ 10 小時前
「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...聯合新聞網 ・ 20 小時前
關節退化造成腳踝疼痛、影響睡眠！「微創動脈栓塞術」解除疼痛、找回行動力
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】曾經腳踝粉碎性骨折的患者，有可能在手術後因為局部關節承受過多的壓力，出現受傷的腳踝長出骨刺或局部關節加速退化，造成疼痛，難以正常行走，甚至影響睡眠。大林慈濟醫院疼痛科王思讚醫師表示，隨著醫療進步，目前已經有「微創動脈栓塞術」新選擇，華人健康網 ・ 16 小時前
德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 18 小時前
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
即時中心／顏一軒、李美妍報導經過15天的禁運、禁宰令後，非洲豬瘟疫情已清零，從昨（7）日零時起，全國已恢復活豬的拍賣與屠宰，行政院政務委員陳時中今（8）日在臉書已本土清零 「豬」事大吉為題發文，並曬出兩張在餐館大啖豬肉小吃的照片。而總統賴清德也於社群平台釋出一段快問快答的影片，分享自己最愛的豬肉小吃，除了感謝全民共同防疫外，也再度呼籲大家勿從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待能早日讓台灣豬肉重返國際市場。賴清德在影片中表示，過去一陣子因為防範非洲豬瘟的關係，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，從這週末開始大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食了。總統賴清德透過快問快答的形式，分享他最愛享用的豬肉小吃。（合成圖／翻攝自賴清德臉書）賴清德說，請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請國人跟政府一起用行動支持台灣豬。賴清德曬出一桌子的豬肉小吃，讓人看得飢腸轆轆。（圖／民視新聞）賴清德開心享用豬肉小吃。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬 更多民視新聞報導希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元賴總統親訪街舞青年 合照擺B-Boy姿勢笑稱「舞我跳不來，姿勢可以！」校長變記者！專訪4位總統級校友 陳文章：他們都有台大人榮譽感民視影音 ・ 12 小時前
淘寶恐被禁用！非洲豬瘟爆發誰問題大？ 台中人真實心聲曝
台中近日爆發非洲豬瘟疫情，外界擔憂大陸的跨境包裹恐成防疫破口，行政院長卓榮泰更表態，要求淘寶、拼多多等境外電商限期落地，不排除研擬下架。對於豬瘟問題，以及淘寶是否留存，台中民眾的心聲也曝光了。中時新聞網 ・ 1 天前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（2） (圖)
行政院長卓榮泰（左）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，未來在邊境防疫上有4個要求，務必把非洲豬瘟阻絕於境外。中央社 ・ 13 小時前
中配錢麗不認「鼓吹武統」直播喊冤 陸委會：不排除註銷居留權
中配錢麗在個人社群帳號「宣揚武統」，被註銷台灣身分與戶籍，日前她開直播喊冤，強調只是支持解放軍威懾台獨，不等於支持武統。對此，陸委會發言人梁文傑表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若繼續涉及「武統」台灣相關言行，政府不得不依法處理她的長期居留許可。鏡新聞 ・ 1 天前
日本東京電車鐵軌 驚傳爆炸起火
[NOWnews今日新聞]日本京王電鐵的井之頭線（井の頭線），8日傳出部分沿線鐵軌發生火災，導致上下行列車暫停運行。根據《NHK》等日媒報導，事發在當地時間8日清晨7點多，起火點位於吉祥寺站至井之頭公...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
戴資穎退役離營不敢一一告別 就怕止不住眼淚
（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣羽球天后戴資穎昨天宣布正式退役，她今天透露，前幾天在準備離開國訓中心時就有送禮，但只有跟一些人告別，「因為我怕會控制不住情緒哭出來。」中央社 ・ 17 小時前
買藝術品能抵稅？75歲婦人誤信詐團買假貨掏3千萬 丈夫氣到中風
根據法院判決指出，婦人平時收藏古物，曾有出售藏品的打算。詐騙集團得知後，安排一名通緝犯王皓平假冒他人身分接觸她，聲稱能協助處理收藏品變現。之後，王與主嫌齊國鈞以「節稅」為誘因，誆稱購買特定高價珠寶能透過負債抵稅，並出示虛假的鑑定報告，博取婦人信任。齊國鈞...CTWANT ・ 18 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前