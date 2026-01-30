「邊境沙皇」明尼蘇達救火 承諾究責執法人員

有邊境沙皇之稱的白宮邊境事務主管霍曼，成為明尼蘇達州移民執法行動負責人。（示意圖／Pexels）





美國明尼蘇達州移民執法行動，因為對一般民眾使用暴力而遭受抨擊。在美國有邊境沙皇之稱的白宮邊境事務主管霍曼成為負責人，坦承任務需要改善，承諾追究執法人員責任，同時將考慮減少人員的部署，改採「針對性」行動。

白宮邊境事務主管霍曼：「你有權利進行抗議，我只是希望大家能保持和平。」

有邊境沙皇之稱的白宮邊境事務主管霍曼，成為明尼蘇達州移民執法行動負責人，他坦承任務需要改善，承諾追究探員責任。

白宮邊境事務主管霍曼：「ICE（移民執法局）與，CBP（邊境保護局）人員是在，極其艱難的環境下履行職責，他們努力以專業態度完成工作，如果沒有做到，也將會受到處置。」

霍曼在記者會上態度放軟，釋出和解意味，與先前的負責人強硬立場形成對比。

白宮邊境事務主管霍曼：「我們一直在努力，讓這項作業更安全，更有效率符合規章制度，我們將進行有針對性的執法行動。」

霍曼暗示，將在明尼蘇達州減少執法人員部署，前提是希望州政府配合，他坦言明尼蘇達州的移民執法行動並不完美，強調政府不會放棄使命，但願意調整作法，並將會留在當地，直到問題獲得解決。

