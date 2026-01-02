邊境管制奏效 非法入境德國人數兩年內減少一半

德國警方的數據顯示非法入境人數已經腰斬 圖：翻攝自德國聯邦內政部的Ｘ

[Newtalk新聞] 德國自2024年9月起在所有陸地邊境恢復邊境管制。兩年內，未經授權進入德國的人數減少了一半。

《明鏡》（Der Spiegel）報導，德國聯邦警察記錄顯示，非法入境德國的人數，從2023年的127,549人，在2024年已經減少到83,572人，到了剛結束的2025年剩下62,526起。

報導指出，德國上屆由社民黨、綠黨和自由民主黨組成的「紅綠燈聯合內閣」（Ampelkoalition）執政時已經開始實施邊境管制。2025年春季開始執政的基民盟/基社盟和社民黨聯合內閣進一步強化遏制非法入境人數。臨時邊境管制措施已兩度延期，儘管申根區內（包括大多數歐盟成員國以及冰島、列支敦士登、挪威和瑞士）實際上不允許實施邊境管制。

然而，非法入境人數的下降可能只能部分歸因於德國加強的邊境管制。根據歐盟邊境管理局（Frontex）的數據，整個歐盟的非法入境人數也有所下降：2025年1月至9月期間，非法入境人數比去年同期下降了22%。專家認為，這主要歸功於敘利亞阿薩德政權的垮台。

《明鏡》的另一則報導指出，參與聯合執政的德國基督社會聯盟（基督民主聯盟的姊妹黨）已經提出1份草案，準備大規模遣返因敘利亞內戰而逃到德國的難民。

報導引述《慕尼黑信使報》（Münchner Merkur），指出基社盟聯邦議院議會黨團閉門會議上，有議員們提交了一份決議草案，其中要求迅速將大多數敘利亞難民遣返回原籍國。

該報援引決議草案稱，必須在2026年發起「大規模遣返行動」，「安排定期航班，遣返對象包括敘利亞和阿富汗」。

敘利亞內戰已經結束，國家正在重建，德國也正在為此提供支持。基督社會聯盟的議員們認為 「大多數因戰爭而獲得臨時居留許可的敘利亞人已不再符合德國的保護條件。」 「他們的祖國需要他們。」

基社盟議會黨團要求，對於那些不自願離開的人，必須「盡快」啟動遣返程序。 「無論如何，作為第一步，必須始終如一地遣返罪犯。」此外，該黨團還寫道：如果難民在其祖國度假，他們「應自動喪失未來的受保護身份，因為他們的行為證明他們不再需要保護。」

