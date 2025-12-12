邊境衝突加速動盪！泰總理申請解散國會獲准 川普將與泰柬領袖通話

泰總理阿努廷今出席一場宗教及布施儀式，以紀念詩麗吉王太后逝世50天。（翻攝自@Tv5hdOnline X）

泰國政局在泰柬邊境衝突未歇之際，總理阿努廷昨（11日）深夜提交解散國會下議院的申請，並火速獲得泰王瓦吉拉隆功核准。此舉旨在為泰國提前舉行全國大選鋪路，但也引發外界對國家安全和邊境事務處理是否受到衝擊的疑慮。

泰國總理為何選擇在邊境動盪時解散國會？

綜合外媒報導，根據泰國政府憲報網站今（12日）凌晨發布的王室諭令，總理阿努廷指出，本次政府由多個政黨組成的少數派聯盟執政，在國會缺乏多數優勢，難以確保政局穩定。

面對當前經濟不確定性、社會緊張、國內政治衝突，以及最受矚目的泰國與柬埔寨邊境動盪等內外挑戰，一個不穩定的政府無法持續、有效且穩定地運作國家事務。因此，阿努廷認為，解散國會並舉行新的大選，讓權力重新回歸人民，是解決當前困境、尋求政治穩定的最佳方案。

國會解散後，泰國大選何時舉行？

泰國憲法規定，國會下議院解散後，必須在45至60天內舉行新的全國大選。雖然阿努廷總理在今年9月甫上任時曾承諾，大選將在明年3、4月舉行，但這次他提前解散國會，意味著新的大選日期極可能落在明年2月。確切的選舉日期將由選舉委員會另行公布。在此期間，原內閣將轉為看守政府形式，持續維持國家基本運作。

解散國會是否衝擊泰柬邊境安全處理？

泰國邊境衝突仍在持續，國會解散時機點敏感，外界高度關注泰國政府在外交和軍事上的應對能力是否受損。然而，總理阿努廷今日在公開場合強調，解散國會「不影響」曼谷方面處理泰柬邊境問題。

與此同時，泰國軍方也迅速發布聲明掛保證，表示看守內閣和軍隊依舊擁有完整的法律職權，將全力履行維護國家安全的任務，不會因政局變動而中斷。軍方重申，邊境地區的《戒嚴令》仍依《國家安全法》持續生效，泰軍將堅決行使自衛權，捍衛國家主權。

美國總統川普介入協調，泰國總理如何回應？

曾成功斡旋泰柬兩國停火的美國總統川普也公開表示，他將致電兩國領導人，協助恢復停火協議。總理阿努廷已證實，他將於當地時間今晚9 時20分與川普總統通話，親自向對方「解釋和澄清」泰國當前的邊境情勢，此舉展現泰國對國際調停的開放態度，並試圖穩定國際對泰國政局和區域衝突的觀感。

