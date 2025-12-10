邊境衝突升溫 柬埔寨退出泰國東南亞運動會

一名奧委會官員今天(10日)表示，由於柬埔寨與主辦國泰國的邊境衝突升級，導致雙方大批平民從爭議性邊境地區撤離，柬埔寨退出東南亞運動會(Southeast Asian Games)。

官員表示，雙方已有至少11名士兵和平民喪命，新一輪的敵對行動破壞了美國斡旋達成的停火協議。

柬埔寨先前已經從這次由泰國主辦的運動會中8個體育項目退賽，但柬埔寨國家奧林匹克運動委員會(National Olympic Committee of Cambodia, NOCC)秘書長維斯(Vath Chamroeun)今天在一封致東南亞運動協會(Southeast Asian Games Federation)的信函中寫道，將安排所有柬埔寨運動員回國。

他寫道：「鑒於運動員家屬的嚴重關切和要求，他們希望親人立即回國，出於安全考量，柬埔寨奧委會必須撤回所有代表團成員，安排他們立即返回柬埔寨。」

東南亞運動會9日正式開幕，將在曼谷與附近的濱海省份春武里府(Chonburi)進行到12月20日，來自東南亞國家的運動員將在包括足球、擊劍、滑板、帆船和格鬥運動在內的各項比賽中競技。

不過本週泰國與柬埔寨之間，因長期存在的邊界爭端再次爆發衝突，為東南亞運動會蒙上陰影。

9日在曼谷曼加拉體育場(Rajamangala National Stadium)舉行的開幕儀式，安全措施森嚴，泰國皇室成員出席了該場儀式，泰國K-pop偶像歌手BamBam也登場表演。

一個小型的柬埔寨代表團參加了運動員入場儀式。