邊境衝突升溫 泰柬24日展開對話

泰柬新一波衝突使兩國緊張局勢再度升高。泰國外交部長希哈薩(Sihasak Phuangketkeow)今天(22日)表示，美國總統川普促成的泰柬停火協議已經破裂。

希哈薩說，「我注意到，我們有時候急著發表聲明，因為要在美國總統川普訪前簽署聲明」。希哈薩所說的是10月在馬來西亞吉隆坡簽署的停火協議。

東協國家外交部長今天在馬來西亞會面，試圖結束泰國與柬埔寨的邊界衝突。希哈薩在馬來西亞對媒體表示，「我的意思是越早越好，但有時候我們真的要坐下來，這樣我們達成的共識才能真正被尊重、被遵守」。

希哈薩表示，柬埔寨與泰國同意就邊境衝突展開協商。他說，兩國討論將在現有的聯合邊界委員會(JBC)架構下進行，泰柬訂於24日展開對對話，「這是由柬埔寨方面所提出」。

希哈薩表示，「我們的立場是停火並不是僅靠一紙聲明，而是要展現具體行動」。(編輯：陳士廉)