邊境衝突持續延燒 泰炸柬多家賭場、詐騙園區

泰國邊界民宅慘遭砲火攻擊後一片狼藉，2層樓房只剩斷垣殘壁。而在柬埔寨這一邊，無家可歸的居民則是攜家帶眷徒步出逃，因為就連避難所也不安全。泰國軍方出動戰機、坦克、海軍艦艇火力，對柬埔寨邊境附近多個目標發起猛烈攻勢，軍力相對落後的柬埔寨，除了使用傳統砲火，也用無人機進行反擊。

雙方除了互有死傷，現在更傳出泰國炸掉了多家柬埔寨賭場和渡假村。泰方指控，這些設施長期設有電信詐騙中心，還被柬國軍方拿來做為軍事用途，藉以發射無人機、並儲備砲彈和其他武器。泰國總理17日在一場全球反網路詐騙的會議上，直言泰國正在切斷跨國犯罪的根源

廣告 廣告

泰國總理阿努廷表示，「對抗網路詐騙，是泰國政府的當務之急，是一項全國性的要務。」

對於泰國的指控，柬埔寨堅決否認，宣稱民用酒店和賭場並非軍事基地，也與電信詐騙活動無關。但是泰方並不理會對柬埔寨的反駁，強調打擊跨國詐騙是泰柬10月聯合聲明的訴求之一，如果柬國賭場涉及詐騙，就有必要加以處理。

泰國前外交部長皮羅米亞說道，「人民必須放在首位，而不是戰場的輸贏，戰火對所有人都有害，而且具有破壞性。」

泰柬今（2025）年因為邊界領土爭端，多次爆發衝突，現在打擊電信詐騙也成了泰國發動攻擊的理由，這無疑將使泰柬情勢變得更為複雜。