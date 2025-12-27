邊境衝突落幕！柬泰簽署聯合聲明 今12時起正式停火

柬泰本月再度爆發邊境衝突。兩國今（27）日召開「邊境事務聯合委員會」（GBC）部長級會議，雙方在會上簽署了關於落實停火安排的聯合聲明，並同意自今日12時起正式停火。

圖為12月26日，泰國軍方發射的照明彈劃過柬埔寨波貝（Poipet）的天空。（圖／美聯社）

根據《柬中時報》，柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈與泰國國防部長納塔蓬在會中分別代表兩國簽署聯合聲明。

另據《路透社》，兩國官員自本月24日以來一直在邊境口岸舉行會談。與此同時，兩國間的敵對行動仍持續。柬泰於10月底簽署的邊境停火協議於本月初破裂，衝突已造成至少98人死亡，超過50萬人流離失所。

廣告 廣告

延伸閱讀

AI帶動PCB升級 專家研判搶料大戰恐持續

預估2026台灣GDP成長坐3望4 學者籲加速產業AI化續享紅利

明年全球權力重塑關鍵年！美前外交官點名七大關鍵議題 台灣入列