邊境防疫螺絲鬆了？網傳「帶肉品通關能拒檢」立委爆氣：查核機制太軟弱

近日台中市梧棲區養豬場近日爆出非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，讓外界憂心。不過網路上流傳網友教導民眾「面對機場手提行李檢疫時能夠拒檢」，防檢署長杜麗華今（30）日回應，目前防檢署設立的手檢站針對旅客手提行李仍然是以行政勸導的方式進行，讓朝野立委聽不下去，齊轟「邊境防疫螺絲鬆了」，對比前認為防檢署現在針對邊境的管制太軟弱。

非洲豬瘟議題近日在台灣延燒。立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

立委王育敏質詢時秀出社群貼文，指有馬來西亞的網友在社群上炫耀，教導民眾下次從疫區回國不用當冤大頭排隊，可以直接拒檢，而他引用就是時任防檢署副署長徐榮彬受訪時稱，桃機針對高風險國家旅客的手提行李設有手檢區進行肉品檢驗，但並不強制。直言這可能形成防疫漏洞，無論是要修正或修法都應該快進行調整。

立委劉建國也批評，防檢署與關務署針對非洲豬瘟邊境查驗的管制回應非常軟弱，面對網友公然挑戰公權力，執法單位不能只是兩手一攤；他認為對防檢署來說海關就是就是防疫的第一線，面對旅客拒檢，就應該直接通知有執法權的關務署到現場查驗。

杜麗華則回應，目前防檢署設立的手檢站，針對旅客手提行李仍然是以行政勸導的方式進行，這一關主要是讓旅客若有違禁品可主動丟棄避免受罰，假設拒絕後到了海關，被查獲有違禁品就會開罰至少20萬元。

她說，在實務上如果遊客拒絕，防檢署會通知海關對該旅客進行加強查驗；若要針對高風險國家進行百分之百查驗，就需要修法並有正式的人力投入，直言現在沒有多餘的人力。

