邊境一次驗出3批日本草莓農藥不合格！明年5月底前邊境祭出「這措施」

食品藥物管理署12/30公布最新一波邊境查驗不合格產品，有3批日本草莓被抓到農藥殘留不合格，還有1批來自馬來西亞的板麵辣椒被驗出含有不得檢出的農藥環氧乙烷，全部都必須在邊境銷毀或退運，不得進口。

日本草莓進口不合格率3.8%

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，6/22～12/22邊境受理報驗的日本鮮草莓有158批，共驗出6批不合格，不合格率3.8%，原因都是農藥殘留不合格。

東和水果有限公司分別在12/5、12/6進口625公斤和542.5公斤的日本草莓，被驗出農藥滅派林殘留量分別為1.1ppm和1.3ppm，超過法規容許上限1ppm。另一批總重159.55公斤的日本鮮草莓，由廣青有限公司在12/15報驗進口，驗出3項農藥不合格，包括2款農藥殘留量超標和1款不得檢出的農藥。

劉芳銘說，食藥署已經從6/1起到明年5/31，在邊境對於日本鮮草莓採監視查驗，100%逐批抽驗合格才准進口。

馬來西亞板麵辣椒 驗出禁用農藥環氧乙烷

還有一批來自馬來西亞的板麵辣椒，總重16公斤，在邊境被驗出每公斤含有0.1毫克的不得檢出農藥環氧乙烷，因此必須在邊境銷毀或退運，食藥署並已針對進口商揚秦國際企業股份有限公司進口同類產品的抽驗比例由一般抽批查驗提高為加強抽批查驗，抽驗比例20～50%。

其餘在邊境抽驗到農藥殘留不合格的食品，包括來自中國的砂仁、紅辣椒粉、苦瓜籽、桂花，還有日本的蜜柑和鮮哈密瓜、越南速食麵的乾燥蔬菜包、印尼白胡椒原粒、法國乾燥羊肚蕈。

營業用日本乾燥海帶芽 鎘超標也被攔

另一方面，邊境查驗還發現日本西原商會株式會社在台設立的台灣西原商會股份有限公司，11/17報驗進口10盒總重4公斤的營業用日本乾燥海帶芽，在邊境被驗出每公斤有2.8毫克的重金屬鎘，超出「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定藻類的鎘含量上限每公斤1毫克，因此也必須退運或銷毀。

其他重金屬超標食品還有菲律賓和泰國的冷凍旭蟹、羅馬尼亞新鮮白松露；另有1批中國紙餐盤沒有通過水、4%醋酸和20%乙醇的溶出試驗，代表品質不良，也都必須退運或銷毀，無法進口。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．劉芳銘主任

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載