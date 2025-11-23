邊工作邊用餐 速食男賁門難關閉

柳營奇美醫院中醫師李俞生說明治療胃食道逆流的中藥及配方。（醫院提供）

一名男性患者因進食速度過快，且常常邊工作邊用餐，慢慢出現進食後胃部悶脹，甚至嘔吐伴隨胸悶及橫膈下悶痛，經中醫師判斷為腹腔壓力大引發消化道傳導失常，造成食道下端與胃部開口之賁門無法正常緊閉，導致進食量多就容易嘔吐，以中藥柴胡疏肝散加減，針灸及外用貼布緩解胃部悶脹不適感，並衛教正確飲食方法後，症狀立即獲得緩解。

另一名男性平時多外食，三餐時間不規律，有吃消夜習慣，並以麵包為主食。近來持續出現胃部悶痛感，合併口腔出現酸臭味道；經中醫師診察後，以中藥調理與耳穴敷貼按摩，並衛教其平常飲食種類宜忌及正確用餐時間，在持續服用中藥及配合更動飲食習慣後，目前已無胃部悶脹悶痛感。

柳營奇美醫院中醫部醫師李俞生表示，胃食道逆流是一種常見的慢性消化系統疾病。根據衛生福利部資料統計，近年來其盛行率已經攀升到25%，亦即平均4人當中就有1人有胃食道逆流的情況，並且持續有年輕化的趨勢。發生原因主要是與鄰近器官的保護機制失效，這種失衡可能食道與胃交界處瓣膜機制缺陷，導致無法應對跨膈的壓力。

最常見原因是食道裂孔疝氣、食道動力障礙、腹壓升高（肥胖）和胸壓降低（慢性肺部疾病）。建議患者平時應保持規律作息、吃東西時要細嚼慢嚥、避免宵夜與高油甜食，並適度地紓壓。