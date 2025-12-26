邊想邊講宋柏緯：《那張照片裡的我們》是我接觸過前5名的好劇本

宋柏緯討論起電影作品和自己時不疾不徐，邊想邊講，邊吃水煎包也會叫大家一起吃。就這樣自然而然融入條天氛圍，但也感覺得到他認真思考的誠意。

【文 / 雀雀】宋柏緯在新片《那張照片裡的我們》裡飾演深情男二角色「弘國」，在片中開了至少四聲道，包括英台客國語，再加上調侃外省腔也學得有模有樣。宋柏緯坦言為了拍《那張照片裡的我們》他最努力準備的部分就是語言，尤其是客語。準備角色期間，宋柏緯是練客語練到用客語說夢話、嚇到家人，還每天自言自語遠看像個瘋子的地步！連表演老師在排練的時候都讚宋柏緯，並問宋柏緯是不是客家人？因為已經到了客語說得比英文還要好的地步。

廣告 廣告

《那張照片裡的我們》結合70年代金曲，宋柏緯用歌聲帶領觀眾回到動盪卻勇敢的年代。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

🍿《那張照片裡的我們》

上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭2 月 24 日 全台上映

導演：湯昇榮、鄭乃方

演員：振永、李沐、宋柏緯

片長：2 時 6 分

分級：輔12

《那張照片裡的我們》的男女主角李沐、振永和宋柏緯，在片中組成了三種看待時代革命的視角。宋柏緯曾稱讚振永帥，原因是每次只要劇組現場有振永在場，宋柏緯就很能感受到一股穩定的力量，那是他在讀本、排演和試戲時都能感受到振永堅定打定自己詮釋角色的方式，精準到讓宋柏緯感到非常安心：「只要跟振永一起演戲，我就知道整個戲到哪裡、並且又會往哪裡去？」

宋柏緯（自由試娛樂提供）

出道10年，宋柏緯算是星路順遂、影歌雙棲，一路以來演出了超過 40 部影視長短作品與超過 30 支 MV ，也出過音樂專輯。但非科班出身且是個大 I 人的宋柏緯坦言自己現在還是努力適應演藝圈，主要是戲裡戲外都在練習「如何做到能被看見？但又不被看見」這件事。問宋柏緯，是想把自己藏在角色裡嗎？他說也並非如此：「我不是那種追求『演一個角色就希望大家完全看不到宋柏緯』的那種演員，畢竟同一個角色由不同的演員來詮釋就會有不同的表現方法，這就是之所以人家要選角你來演出的原因。」現在已經有信心能夠掌握被交付的人物，是宋柏緯覺得自己步上演藝圈軌道的基本底氣。

宋柏緯和朱德剛在《那張照片裡的我們》飾演父子。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

可是，宋柏緯也在思考，那麼自己是不是該再讓自己進化了？來自韓國的振永有刺激自己對職涯發展的想像。且越來越多跨國合作影視作品正在孵育，這都是過往沒的宋柏緯還來不及去思考的世界，就像《那張照片裡的我們》他所飾演的弘國所唱的，世界很大。

宋柏緯（自由試娛樂提供）

其實打從入行開始，宋柏緯就感覺到自己人生被台灣影視產業提拔成長地劇烈。而陸續跟著幾個作者型導演學拍戲的結果，就是他已經很懂得有機地在拍戲過程中捕捉靈光，和劇組一起激盪出超越想像的創作。但是最近陸續接觸到更商業的作品，除了和振永的合作經驗也包括了在《決勝》中飾演陳傑憲，都讓宋柏緯像是換了個腦袋去想，有些電影就是需要演員提供非常精準的表演，而這就是他接下來所要練的功的其中一部分。或許有一天，宋柏緯也會變成一個讓人感到非常安心的演員。

《那張照片裡的我們》。（圖／金馬影展執行委員會）

宋柏緯不諱言表示，《那張照片裡的我們》是自己演員生涯中所接觸過的「前5名的好劇本」。宋柏緯謙虛說道：「可能我看的劇本不多，但《那張照片裡的我們》光是閱讀起來就讓我很感動。而我們演員其實就只是把已經存在的那些故事具現出來就好。其實音樂也是這樣，人類不是造物主，憑空無中生有很難，但是我們可以把我們腦海裡和到的或聽到（老天爺？）的東西傳達出來就好。」

宋柏緯（自由試娛樂提供）

「看著《那張照片裡的我們》，那一場人們群聚一起吶喊的戲，劇組很神奇的會把人的心情烘托的很熱血，看著大家，我有一種和大家一起推倒一座無形圍牆的感覺！」宋柏緯如是說。

宋柏緯在《那張照片裡的我們》拍攝抗爭大場面，相當震撼人心。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

李弘國這個學霸菁英型革命角色，恰恰與宋柏緯的出道代表作《他們在畢業的前一天爆炸2》的社運革命角色「何士戎」有交會之處。除了時代不同，八、九年前的宋柏緯也與如今不同：「何士戎比較像是一個煙火型的人，他真的會是一個很亮，可是劃過天空以後好像就不見了。同樣都是大學生，可是李弘國是一個更穩的光，他追求理想過程中比較比較純粹一點，遇到的事情處理起來也比較沉穩。」講著戲裡的角色，也像是在講宋柏緯現在的自己。

宋柏緯（自由試娛樂提供）

如果說《大濛》有曾敬驊，那麼《那張照片裡的我們》也有李弘國。這種人物付出大愛的方式霸氣又衝撞，但對小愛卻又變得溫柔細心呵護。他們都是台灣歷史過去、現在和未來永遠都需要也很重要的人種，值得進戲院裡，好好透過大銀幕，看清楚那張照片裡他們的樣子。

《那張照片裡的我們》集結振永(右起)、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀，正式宣布定檔12月24日上映。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》現正熱播中。

🍿《那張照片裡的我們》

上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭2 月 24 日 全台上映

導演：湯昇榮、鄭乃方

演員：振永、李沐、宋柏緯

片長：2 時 6 分

分級：輔12

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！