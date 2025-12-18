邊抽菸邊備料！高雄知名腿庫飯遭點名 網炸鍋...業者認了

高雄市苓雅區一家經營逾40年的腿庫飯名店遭網友直擊員工邊抽菸邊備料。讀者提供



高雄市苓雅區一家經營逾40年的腿庫飯名店遭網友踢爆，員工竟在備料時邊抽菸、食材直接放地，引發網路炸鍋。網友PO出影片痛批，該店不僅衛生堪憂，長年佔用道路、噪音擾民，讓鄰居苦不堪言，網友全炸鍋；高市府衛生局今（12/18）獲報查察後，業者坦承影片內容屬實，將依法開罰並限期改善，否則最高可罰2億元。

高雄苓雅區一家經營超過40年的腿庫飯老店，近日遭民眾在網路踢爆，指稱店內員工竟在備料時一邊抽菸，食材還直接放置地面，相關畫面曝光後，引發網友炸鍋，更有人加碼爆料「以前慕名而去，吃飯、停車都狂聞到二手煙」、「名氣大，素質還很差」。

爆料網友在貼文中表示，該店是不少人口耳相傳的名店，也深受藝人與夜生活族群喜愛，但實際備料環境卻令人難以置信，「邊抽菸邊備料、食材放在地上都是家常便飯，這些只是冰山一角，也是他們的日常」。

原PO更直言，自己住在附近多年，長期受店家佔用道路停車、半夜喧嘩噪音影響，讓附近住戶進出不便、睡眠品質大受干擾，痛批業者只顧賺錢，毫無公德心。

對此，高市府衛生局獲報後派員稽查，業者也坦承影片中員工於備料時抽菸情形屬實，表示已加強員工教育訓練，要求不得於作業期間吸菸，衛生局依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第11條及《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬至300萬元以下罰鍰。

衛生局稽查也發現，該店雖已完成食品業者登錄並投保產品責任險，但仍有多項缺失，包括作業場所器具與設備不潔、未建立溫度紀錄、食材未離地放置與未覆蓋、分裝食材未標示，以及從業人員未依規定完成健康檢查等，已責令業者限期改善；若屆期仍未改善，將依同法第8條及第44條規定，處6萬至2億元罰鍰。

