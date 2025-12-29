一邊搞交流邊搞威嚇 陸委會：中共是台海和平穩定的麻煩製造者

陸委會副主委暨發言人梁文傑。（資料照片） 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 大陸委員會今（29）日嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

