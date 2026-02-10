邊擋軍購邊排鄭習會國民黨選舉壓力大 藍議員指基層很憂心

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴清德總統提出1.25兆對美軍購案，由行政院提出特別條例送進立院，遭在野黨多次封殺無法審查，以及近期談定的台美對等關稅協議內容也將簽署送進立院審議，但國民黨也未鬆口同意放行，使得藍營立委及年底縣市長選舉開始受到壓力。國民黨台北市議員張斯綱今（10）日在《鄉民監察院》政論表示，個別藍委已準備好提案版本，若黨中央不提版本，建議可由藍委先自行提案付委，才不會招致批評。

國民黨目前對軍購特別條例採取嚴詞批判立場，另方面黨主席鄭麗文卻持續被傳聞可能將在上半年與中共總書記習近平會面，讓黨內反彈「只想著鄭習會」，恐將造成年底選情衝擊，包括媒體人也爆料，三月將赴美訪問的台中市長盧秀燕非常反對黨軍購，甚至黨內開始有人放話要離開國民黨。

張斯綱說，2026縣市長選舉主軸還是討論內政民生議題，美中台、兩岸關係不是主題，但國民黨現在主題卻是處理軍購。這兩天在基層遇到許多支持者問他，國民黨對軍購態度到底如何，委員會要不要審查？擔心拖下去對國民黨不利，他請大家稍安勿躁，現在立法院還沒開始開會，國民黨一定會處理，不可能擋軍購。

張斯綱說，國民黨內8成以上人士還是比較親美，這樣的情況讓很多民代想關心黨中央態度到底如何？現在鄭麗文黨主席可能赴大陸與習近平會面，回來後再處理就會讓人擔心太慢，他建議先把軍購付委，再赴對岸會比較好，才代表守衛台灣，保護中華民國的原則不變，兩岸交流不能危及中華民國生存，把這件事處理好，再處理兩岸關係，這才比較游刃有餘，不會落人口實。

張斯綱表示，現在國民黨立委已經有人準備好軍購版本，美國要的內容其實都ＯＫ，也與各界交換過意見了，如果國民黨版有困難，不如就先委員自行提版本付委，讓大家知道國民黨替人民把關，而非只是抵抗軍購。



