邊旅行邊玩！《皇者天下》如何成為主持人Yoyo的最佳旅伴

我是 Yoyo，目前的工作是活動主持人。

平常工作其實蠻忙的，常常不是在主持活動，就是在活動現場彩排、對流程、抓氣氛。只要一有空檔，我最喜歡做的事情就是拍照、吃美食，然後晚上如果可以來一杯紅酒，那真的就是完美的一天了。

前陣子剛好有一段比較長的假期，我就和家人一起飛去東京，先在東京市區晃了幾天，接著一路往富士山走，最後自駕到名古屋。那趟旅程對我來說其實蠻放鬆的，不用趕行程，看到喜歡的風景就停下來拍照，吃到好吃的就慢慢坐下來聊聊天。

富士山那幾天真的很療癒，清晨的山景、湖邊的倒影，每一個畫面都忍不住想拍下來。而自駕到名古屋的路上，也多了很多意外的小驚喜，像是突然看到很漂亮的夕陽，或是誤打誤撞吃到一間超好吃的在地料理。

但說實話，旅途中也不是每一刻都在外面跑。晚上回到住宿的地方，有時候全家人各自休息，我就會滑手機、放空一下，這時候反而很想找點不需要太動腦、又能放鬆的事情來做。

就在這個時候，我想起之前在手機上常看到《皇者天下》的遊戲宣傳。

我其實不是那種會瘋狂下載手機遊戲的人。手機裡東西已經夠多了，再多一個 APP 就覺得很煩。所以之前看到《皇者天下》時，我都是看看就滑掉，完全沒有想過真的去玩。

直到有一次朋友跟我說：「這個不用下載，你直接點開就能玩。」我才半信半疑地點進去，結果真的不用下載，網頁打開就可以開始。

這對我來說真的超加分。尤其是在旅途中，網路有時候不一定很穩，不用下載、不佔空間，玩起來真的輕鬆很多。

更讓我驚訝的是，我玩了一下關掉之後，隔天再打開，進度居然還在，完全不用重頭來過。對我這種常常工作被打斷、生活節奏不固定的人來說，這點真的非常重要。

老實說，一開始我對三國題材沒有太大的期待。但《皇者天下》的畫風真的讓我有點改觀。

角色設計不是那種隨便套模板的感覺，每一個武將都有自己的特色，看得出來是有認真畫的。搭配背景音效跟配樂，在打仗的時候真的會有一種氣勢感，跟我想像中的「網頁遊戲」差很多。

有幾個晚上，我在名古屋的住宿裡，一邊喝點紅酒，一邊慢慢玩，反而覺得很享受。不用一直盯著手機狂點，但又有事情可以思考，剛好介於放空跟動腦之間。

《皇者天下》前期的新手引導我覺得做得很好。基本上跟著系統一步一步走，很快就知道該做什麼，不會一開始就被一堆功能嚇到。

但真的玩下去之後才發現，這不是那種無腦點點點就會贏的遊戲。角色要怎麼搭、技能要怎麼配、什麼時候該出兵，這些都會影響結果。

有時候我明明覺得自己準備得很充分，結果一打還是輸，後來回頭看才發現是站位不對，或是技能順序用錯。反而會讓人想再試一次，而不是直接放棄。

玩到後來，我其實沒有特別在追求名次。對我來說，比較有趣的是慢慢收集英雄角色，研究不同技能跟屬性的搭配。

那種感覺很像在經營一個自己的小王國。每多一個角色、每調整一次策略，都會覺得「好像真的變強了一點」。

也因為這樣，《皇者天下》變成我生活裡一個很剛好的存在。不用每天花很多時間，但只要想放鬆、想轉換一下腦袋，就會自然點開來玩一下。

如果你跟我一樣，平常工作忙、生活節奏快，

又不太喜歡下載一堆 APP，但偶爾想找一個可以慢慢玩的策略遊戲，那我真的會蠻推薦你試試《皇者天下》。

不需要太多門檻，但又不會無聊；不用一直盯著，但每一次決定都有影響。

對我這個愛旅行、愛生活、偶爾也想當一下皇帝的主持人 Yoyo 來說，

它剛剛好融進了我的日常。

如果你玩了，也可以再跟我分享你的心得，一起聊聊一統天下，到底有多不容易。

Yoyo's Instagram: https://www.instagram.com/yo_yochuuu/

YAHOO遊戲Y5平台省下載 帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：皇者天下

《皇者天下》是H5三國策略遊戲，完美還原三國戰爭場面，採用連城式大地圖，全服玩家即時觀戰，國戰場景清晰展現，在經營與戰鬥的同時，更有謀略的展現！

每天打國戰感覺不夠玩？沒關係，我們有豐富的玩法，擂臺比武、黃巾來襲、異邦來訪、異族入侵、決戰襄陽。只有想不到，沒有做不到，為了給您更好的國戰體驗，更有元寶都城定時開放，戰鬥一觸即發，你，準備好了嗎！

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000267