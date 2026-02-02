邊洗澡邊落淚！Sandy吳姍儒深夜罕吐心聲 幽默比喻人生像「台積電」：終究往上

吳姍儒在社群平台分享一篇長文，罕見吐露身為母親與公眾人物之間的真實心境。（翻攝自吳姍儒臉書）

Sandy（吳姍儒）1日晚間在社群平台分享一篇長文，罕見吐露身為母親與公眾人物之間的真實心境，引發不少網友共鳴。她坦言，趁著家人熟睡、終於能獨處的片刻，腦海仍不斷浮現自己稍早「邊洗澡邊落淚」的模樣，直言並非情緒失控，而是在平靜中突然意識到內心長期累積的擔憂與日常的無力感。

Sandy描寫當晚九點的生活場景，家中三個人都已入睡，白日的喧鬧終於歸於平靜，她癱坐在屬於自己的角落，卻難以忽視內心的起伏。她強調自己狀態其實不錯，只是在聽著Podcast的同時，突然被情緒擊中，感受到一種無法言說的疲憊與內耗。

她進一步剖析，這樣的情緒多半來自於過度自省，甚至到了「索然無味、傷筋動骨」的程度，總覺得自己應該可以更好，卻反而陷入反覆思考、難以自拔的循環。儘管如此，Sandy仍試著以更溫柔的角度看待生命中的動盪，認為那並非失控的徵兆，而是人生航行途中自然會發生的狀態。

她以「與之共舞」形容面對低潮的方式，更幽默地將人生比喻為台積電的股價，「漲漲跌跌終究是往上。」Sandy也對自己喊話，認為合宜的挑戰就像季節性的雨水，即使濕冷黏膩，卻能帶來滋養與清淨，正因持續成長，每一次的感受才顯得如此不同。

