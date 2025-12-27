邊消費邊投資！現在點數也能買股票 存股不用再掏錢
財經中心／余國棟報導
國泰證券攜手神坊資訊（小樹生活）推出「生活變現、定期穩健」試辦案，首創「點數申購定期定額」創新服務，今年8月經金管會獲准試辦，22日試辦服務正式上線，打破傳統投資模式，再祭業界創舉，為國內投資市場帶來全新金融體驗。客戶可將日常累積的「小樹點」點數，透過國泰證券App折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低僅需100點即可申購投資股票與ETF。此舉不僅降低投資門檻，打造便利且高彈性的投資新場景，進一步協助小資族輕鬆累積資產。
此次，首創「生活變現、定期穩健」創新服務，「小樹點申購定期定額」不僅延續國泰證券低手續費優勢，更提供超過270檔熱門股票與ETF選擇，讓投資人能以日常消費累積的點數，靈活轉換為投資資產。操作流程簡單直覺，當點數不足以圈存時則自動取消該次買進，待點數累積達門檻即可恢復投資，讓投資人在不增加生活負擔的前提下，達到「有感生活、無痛投資」的效果，逐步累積一桶金。
為慶祝試辦上線，國泰證券將於明年1月推出「定點出擊 存股有禮」抽獎活動，共祭出數十萬點小樹點大放送。活動期間，凡完成一筆小樹點定期定額申購並成功扣點，即可獲得抽獎資格，30名幸運得主將獲得3,000點小樹點。此外，針對前3個月內曾完成3筆定期定額扣款的忠實客戶，前1,500位再加碼送「回饋好朋友獎勵」100點小樹點，為投資人帶來理財與回饋的雙重享受，讓生活消費創造更多價值。活動詳情請至國泰證券官網或App專區查詢：https://www.cathaysec.com.tw。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／交投清淡美股熄火！台指夜盤小漲31點 週一台股開盤拚續攻
盤後籌碼／台股盤中創新高！外資小買超83億 買盤集中這5只
2026要賺錢提前卡位！這6檔暴增9.6萬人 下半年受益人創高
高市接棒安倍經濟學！資金風向大風吹 它們成投資新寵
其他人也在看
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
真實版聖誕老人！老闆賣公司狂發75億 540人每人領1400萬
綜合《華爾街日報》與外媒報導，沃克將Fibrebond以17億美元出售給電力管理公司Eaton，並在交易條件中明確要求，須將15%的出售收益直接分配給員工，即便這些員工並未持有公司股份。沃克強調，若買方不同意這項條件，他寧可放棄出售。這筆交易於今年稍早完成，觸發對540名全職...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 18
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
前11月營收9058億！這檔「股價綠9天」三大法人脫手 記憶體3檔遭殺12.1萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（26）日終場收28,556.02點，上漲184.04點、漲幅0.65%。AI持續驅動半導體需求，IC通路商大聯大11月營收達786億元，雖...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
美元高利不再 銀行：投資要更彈性
隨著美國聯準會（Fed）正式啟動降息循環，過去兩年美元定存動輒「二字頭」的高利環境，預料將逐步走入尾聲。銀行指出，對於明年第一季仍有美元定存需求的民眾，理財策略宜從「單一高利定存」轉向更具彈性的現金流管理，透過短天期停泊、分批轉向固定收益或多元資產配置，避免資金被鎖在持續下滑的利率水準中。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
目標價喊上12.5元！大摩看好面板明年Q1轉折 「這檔」急單上門、喊2026開門紅
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美系外資MorganStanley（大摩）最新面板產業報告指出，隨2026年世界盃足球賽等大型賽事腳步逼近，品牌廠有機會提前啟動備貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
2026年存股怎麼選？法人喊買「3金控」...僅富邦金被保守看 目標價、EPS曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導本土金控投顧發布最新「2026年金融業展望」指出，在聯準會（Fed）仍有1至2碼降息空間的情境下，明年銀行外幣資金成本可望下...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
有錢就作怪！這4生肖要「藏錢」才能存到錢！屬馬活存總留不住，「這位」財不露白運更旺
有些人不是賺得不夠，而是只要帳戶一有錢，生活就開始升級。原本只是想好好存錢，卻在某個瞬間忍不住對自己好一點，最後存款還是默默歸零。這類型的人，問題往往不在理財觀念，而是「錢放在眼前太危險」。在生肖性格女人我最大 ・ 1 天前 ・ 2
17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成
隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
華新集團股同步狂漲！華邦電噴量141億元 「這檔」連4漲後再飆逾5%炸12.4萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在電器電纜族群齊揚帶動下，台股今（26）日大盤走勢樂觀，截至10點50分，加權指數來到28486.74點，上漲0.4%，成交量449.1萬...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
1.2萬張買單排隊！PCB鑽針廠凱崴再奔漲停 專家示警了
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 2
2026美股還能飆多久？大摩示警「3大黑天鵝」沒意外才是最大意外
美國股市有望連續第三年交出雙位數漲幅成績單，市場主流觀點也普遍看好2026年前景。不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新展望報告中提醒，樂觀氛圍背後仍潛藏變數。該行雖預估標普500指數明年仍有約13%的上漲空間，但同時示警，三項可能被市場低估的「黑天鵝」風險正在醞釀，一旦浮現，恐徹底改寫投資人的獲利想像。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
從晶片到板材！Google TPU帶旺這些供應鏈名單
[Newtalk新聞] 全球科技產業持續由 AI、高效能運算與先進製程驅動下，台灣電子供應鏈仍具備長期成長優勢。短期雖受地緣政治、個別市場與客戶結構調整影響，部分公司獲利表現低於預期，但隨著 ASIC、GPU、先進封裝、記憶體與資料中心建設需求持續擴大，產業趨勢明確向上。 以下是國泰證期今天(26日)早盤後整理解析市場關注的個股與產業動向： 2026年IP產業展望 ASIC浪潮下TPU及供應鏈受惠。Broadcom供Google整顆晶片，MTK負責I/O與CoWoS。Celestica組裝，TTM供高階板材，旺矽、精測、精成科、京元電、日月光切入測試與封裝。 PCB產業 短期人形機器人量體有限，獲利優於消費性產品，有助改善結構。關注欣興(3037)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。 上品(4770) 3Q25獲利率受中國、美國案影響低於預期。台美晶圓廠建廠帶動槽車需求，為明年成長動能。估25/26 EPS 10.19/16.07元，維持買進。 緯穎(6669) ASIC高檔、GPU新客戶出貨，4Q25營收創高，AI比重逾60%。Amazon Trainium3於2Q~3Q出貨新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 1
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
AI帶動台股起飛！「AI伺服器三雄」EPS創高股價卻難漲 專家揭最大主因
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI浪潮席捲全球，帶動輝達（NVIDIA）股價狂漲13.5倍，也推升台廠包括緯創（3231）、廣達（2382）與鴻海（2317）過去3年股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金價漲破4500還能追嗎？世界黃金協會：43%央行表示明年接著買
國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。 地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 8
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 3
非AI「匆匆忙忙連滾帶爬」 孫明德：製造業明年有望開門紅
台灣經濟研究院今 (26) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，包括製造業、服務業和營建業均呈現連續走揚態勢，其中，製造業連5月上揚，景氣預測中心主任孫明德表示，今年AI產業從從容容，「非AI反而是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，明年第一季在三大因素助攻下，我國製造業有望開門紅。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 4