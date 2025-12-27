邊消費邊投資！現在點數也能買股票 存股不用再掏錢

財經中心／余國棟報導

國泰證券攜手神坊資訊（小樹生活）推出「生活變現、定期穩健」試辦案，首創「點數申購定期定額」創新服務，今年8月經金管會獲准試辦，22日試辦服務正式上線，打破傳統投資模式，再祭業界創舉，為國內投資市場帶來全新金融體驗。客戶可將日常累積的「小樹點」點數，透過國泰證券App折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低僅需100點即可申購投資股票與ETF。此舉不僅降低投資門檻，打造便利且高彈性的投資新場景，進一步協助小資族輕鬆累積資產。

此次，首創「生活變現、定期穩健」創新服務，「小樹點申購定期定額」不僅延續國泰證券低手續費優勢，更提供超過270檔熱門股票與ETF選擇，讓投資人能以日常消費累積的點數，靈活轉換為投資資產。操作流程簡單直覺，當點數不足以圈存時則自動取消該次買進，待點數累積達門檻即可恢復投資，讓投資人在不增加生活負擔的前提下，達到「有感生活、無痛投資」的效果，逐步累積一桶金。

為慶祝試辦上線，國泰證券將於明年1月推出「定點出擊 存股有禮」抽獎活動，共祭出數十萬點小樹點大放送。活動期間，凡完成一筆小樹點定期定額申購並成功扣點，即可獲得抽獎資格，30名幸運得主將獲得3,000點小樹點。此外，針對前3個月內曾完成3筆定期定額扣款的忠實客戶，前1,500位再加碼送「回饋好朋友獎勵」100點小樹點，為投資人帶來理財與回饋的雙重享受，讓生活消費創造更多價值。活動詳情請至國泰證券官網或App專區查詢：https://www.cathaysec.com.tw。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

