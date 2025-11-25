一邊演《怪奇物語》一邊學習成長 米莉芭比布朗不再擔心剃光頭

米莉芭比布朗（右）與諾亞許納普（左），攜手走上《怪奇物語5》倫敦首映的紅毯，散發出成熟的氣質。（Netflix提供）

10年前《怪奇物語》（Stranger Things）拍攝的時候，當時小小年紀的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）因為要剃光頭，忍不住哭了。後來是眾人拿《瘋狂麥斯：憤怒道》的莎莉賽隆當例子開導她，好演員不怕剃光頭，她才破涕為笑。10年後回顧這段往事，米莉也自嘲，「別擔心，頭髮會長回來的。」

10年前《怪奇物語》米莉芭比布朗，為戲剃光頭，曾經讓她抗拒許久而大哭，但現在回頭看，她會說「別擔心，頭髮會長回來的。」（Netflix提供）

影集《怪奇物語》紀錄了這群小演員在鏡頭前的童年與成長，如今戲外已經結婚、也透過領養升格當媽的米莉芭比布朗，又是如何看待眾人之間的情誼，「老實說，當我們在一起時，我就會想，『哇，什麼都沒變。』我們之間，我覺得那種火花、那種興奮和那種睜大眼睛的純真仍然存在。但我感覺，我們現在進入拍攝時更有自信了，因為這是經驗累積的結果。」

然而隨著《怪奇物語5》替全劇劃上句點，連她自己也無法準備要說再見，「我不認為我們永遠會準備好說再見。我們熱愛這部劇、熱愛我們的角色、演員陣容和劇組。所以，是的，這是一個可怕的告別。我們熱愛我們所做的一切，我們也熱愛這個經歷。」但這不意味著，她不能給這齣戲挑毛病，她笑說，「伊萊雯從來沒有在劇中小便過，我不知道為什麼她不用。但我一直很想知道為什麼，她從來沒有需要上廁所。我不相信。所以我對此感到遺憾。」

諾亞許納普（Noah Schnapp）飾演劇中被抓到「顛倒世界」的男孩威爾，回顧這10年間的發展，「保持真實的自我。活在當下。時間過得非常快。要把一切都吸收進去，因為一眨眼就21歲了。」但同時，對於故事完結篇也相當有感觸，他說，「當然，有幾個場景確實讓我很有感觸，讓這個結局感覺非常超現實，但我們很興奮能讓每個觀眾看到它。」

至於有什麼遺憾還沒完成，他也搞笑地說，「我希望威爾能夠有一個浪漫的吻。每個人都在片場完成了他們的初吻，而我這邊一直很『哈』。我只是希望他能有一點浪漫的火花。」

10年前《怪奇物語》剛推出時的主要成員（上）；如今10年過去，《怪奇物語5》的主要成員（下），不得感嘆大家都長好快！（Netflix提供）

米莉芭比布朗回顧這10年的歷程，覺得與角色伊萊雯是一起成長的，「我駕馭伊萊雯成長的方式，就像是她的成長與我的成長是平行的。我將一路上學到的很多東西，應用到了這個角色上，發現在過去10年的拍攝過程中，這對我來說是深刻、療癒且宣洩的。她教會了我很多，我也覺得我可能教會了她很多。所以我駕馭她的成長，真的是透過與她一起成長來實現的。」

