邊爬山邊看手機突失足！下秒墜崖滾落40公尺奇蹟生還 當事人嚇傻：以為完蛋了

近日一段「登山客失足墜崖」影片在網上瘋傳，只見男子在行經陡峭岩壁時仍低頭盯著手機，未料腳下石頭突然崩落，整個人摔入約40公尺深谷。事後當事人澄清，當時他只是想用手機幫隊友拍照，不是在玩手機，所幸只是脊椎輕微骨裂、頭部有外傷，「當時我在空中，我以為真的完蛋了！」

從相關影片可以看到，現場有多名登山客在陡峭的岩石上爬行，其中一名身穿黑衣的男子右手拿著手機、左手抓著棍子，邊移動邊低頭盯著手機看，沒想到他左腳踩的石塊突然崩落，下秒他瞬間墜崖，掉進樹林中。

畫面曝光後，有網友猜測事發地點為大陸四川廣安華鎣山，依照華鎣山旅遊區宣傳資料及影片，發現景點「白崖」與影片中的樣子十分相近；另有當地登山愛好者確認，該處被稱為「刀片岩」，山形及植被都相當有特色。

後來，疑似當事男子在微信朋友圈發文報平安，表示「山神眷顧！福大命大！從40米高懸崖摔下去，又沿著坡坡坎坎滾落近15米遠！石頭垮塌那一下我以為自己死定了！活著真好！那就好好活著吧！永遠做一個善良的行者！」

不過，華鎣山旅遊景區工作人員於8日回應，暫未接獲景區內發生墜崖事件的相關報告，而「刀片岩」並不屬於景區管理範圍，並強調該區域「只允許遠處看，不允許攀登」。

華鎣市警方則說，目前並未接有人來報警，仍需進一步查詢才能確認，同時提醒登山時應嚴格遵守景區規定，切勿進入未開放或危險區域，注意自身安全。

根據陸媒《上游新聞》報導，同行友人受訪指出，該男子不是因為玩手機掉下去，而是為了幫助前面的隊友，所以好人有好報，從40公尺高懸崖掉下去只有脊椎輕微骨裂、頭部有外傷。

當事男子也澄清，當時他不是在玩手機，原先他帶著隊友走，隊友想上去打卡拍照，而他正準備提醒隊友注意安全，並拿出手機要幫隊友拍照時，結果就摔了下去，「當時我在空中，我以為真的完蛋了！」

