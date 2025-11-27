邊牧差點淪為盤中飧！女子花錢買下救命 掃晶片才知牠有主人
大陸江蘇蘇州近日有一名女子在鄰居裝修期間，意外拯救一隻邊境牧羊犬的命運，她見到這隻邊境牧羊犬被暫時拴在牆角，起初好奇詢問，才驚覺這隻狗因「沒人要了」，幾天後竟將被送去宰殺。她不忍心見牠被當成食物，當場決定以500元人民幣（約新台幣2210元）將狗買下來，且事後還找到這隻狗狗的正港飼主！
根據《縱覽新聞》報導，這仇姓女子表示，她近日花500元人民幣（約新台幣2210元）買下一隻即將被宰殺的邊境牧羊犬，當時她在鄰居裝修現場看到這隻狗狗被拴在一旁，詢問之下得知狗的去向竟然是「幾天後會被處理掉吃掉」，只因沒人願意再養。她聽聞後難以接受，當場決定掏錢將狗救下。
隔天，仇女士帶狗到動物醫院洗澡、打疫苗，並進行晶片掃描。掃描結果顯示這隻邊牧是有登記過的走失犬，販售者並非狗的合法飼主。原本想給牠一個新生活，沒想到掃了晶片竟發現這隻狗其實有主人，當狗狗與家人重逢後表現興奮，連續跳起來蹭人撒嬌，場面溫馨。
據原飼主表示，狗是在日前追著一隻流浪狗跑出去後失蹤，一直苦尋未果。原飼主當場退還仇女士為購買與醫療花費的1000元人民幣（約新台幣4420元），還提出要再酬謝，但仇女士婉拒，只接受實際支出金額。
這起事件也凸顯寵物晶片制度的重要性，不僅成功協助一隻走失犬重返原主家庭，也避免牠淪為誤食悲劇。原主人對仇女士的善舉表達由衷感謝，表示未來會更加留意飼養安全。
