邊牧智商高的可怕？小狗求喝奶「比手畫腳」主人一秒看懂！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名飼主近日分享與家中邊境牧羊犬的神奇互動，引發網路熱議，這隻邊牧犬為了求奶喝，竟憑藉著一連串高難度的「肢體語言」，成功地讓主人理解牠真正的需求，再次掀起邊牧是否是狗界「智商天花板」的熱烈討論。

該名飼主表示，當天自家養的邊牧犬「瑞瑞」突然一反常態，頻頻用爪子觸碰自己的臉，起初她還以為是愛犬想要被摸頭，但後來發現狗狗的行為始終帶著強烈的暗示感，表情也顯得相當認真，似乎正努力傳達某件重要的事情，讓飼主一時摸不著頭緒。

隨後「瑞瑞」又走到水盆旁，再次重複摸臉的動作，眼看主人仍未理解，狗狗乾脆假裝做出喝水的模樣，試圖縮小答案範圍，就在此時，家中的另一隻邊牧「金金」也出現協助，共同加入了「比手畫腳」的行列，才讓飼主終於恍然大悟。

「瑞瑞」見主人仍未理解，家中的另一隻邊牧「金金」也出現協助

(示意圖/Unsplash)

原來「瑞瑞」其實是想喝奶了，因為平時飼主會將袋中多餘的牛奶抹在臉上保養皮膚，而當天早上她也從冰箱取出了牛奶準備加熱給狗狗喝，卻一時忘記，愛犬便從「喝的東西」與「主人擦臉的東西」兩個角度嘗試表達自己的需求，彷彿在說「你洗臉用的那個牛奶，分我喝一點」。

故事曝光後，迅速引起網友熱烈討論，不少人紛紛留言直呼「太不可思議」、「邊牧的智商真的是狗界天花板」、「這溝通能力都比三歲小孩厲害了」，也有人感嘆「難怪大家都說邊境牧羊犬要額外算成一個新的物種」。