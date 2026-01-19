邊界之外 呂宗憲創作個展在新營

藝術家呂宗憲的作品，在色彩、層次與留白之間，靜靜感受屬於自身的「邊界之外」。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

「邊界之外 Beyond the Edge」呂宗憲創作個展，即日起至二月一日在新營文化中心展出，藝術家呂宗憲以平面繪畫為主要創作媒介，運用水分與顏料間滲化、暈染與拼接，使色彩在畫面中自然流動，有如建構關於心靈狀態的藍圖，在色彩、層次與留白之間，靜靜感受屬於自身的「邊界之外」。

新營文化中心指出，呂宗憲長期關注風景、感知與內在情感之間的關係，透過繪畫回應生命在不斷變動狀態中的觀看方式，展現對存在經驗的深層思索。

「邊界之外」源自藝術家對生命處境的體認-渺小如沙的個體，在面對突如其來的變化時，往往只能選擇接受。

這次展覽嘗試回到繪畫本質，將色彩視為情感與時間的基本構成，鋪陳出內在經驗的軌跡；創作過程中，藝術家運用水分與顏料之間的滲化、暈染與拼接，使色彩在畫面中自然流動，形塑出細膩的肌理節奏。

畫面結構如同俯視的地圖般展開，不再描繪具體地景，而是建構一幅關於心靈狀態的藍圖，使觀看在抽象與具象之間游移、停駐。

在無形與有形交錯中，作品映照出生命無常狀態，也承載內在情感的微妙變化；風景於此不再是外在世界的再現，是一種持續生成的心理場域；「邊界」不只是空間分界，而是感知、情緒與存在狀態不斷被推移的位置。