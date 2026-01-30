邊看影片就能下單？ YouTube無縫購物體驗上線！

【緯來新聞網】YouTube 與蝦皮購物正式宣布在台灣啟動「YouTube Shopping 聯盟計畫」，結合 YouTube 全球領先的影音生態與蝦皮電商資源，打造內容電商新佈局。此項合作將內容創作與商品導購深度整合，讓創作者的影音內容直接轉化為可追蹤、可變現、可優化的成交模式。這套模式先前已在東南亞市場取得佳績，2025 年第三季由 YouTube 驅動的訂單量增長達 3 成，現在完整引進台灣，協助在地創作者與中小賣家抓住新商機。

（圖／達志影像）

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆強調，YouTube 是台灣成年觀眾獲取資訊的首選，透過此計畫能幫助觀眾實現「看到就是買到」的無縫體驗。在為期 42 天的試行期間，已成功促成約 9,000 筆交易，充分展現創意與商業共榮的潛力。蝦皮購物總經理李毓晨也指出，此次結盟能將內容影響力直接轉化為賣家收益，並提供消費者更可信的決策體驗，進而創造創作者、賣家與買家的三贏循環。



YouTube 如今已從影音平台進化為全球購物櫥窗，光是 2025 年 6 月全球就有高達 45 億次購物相關搜尋。在台灣，高達 91％ 的觀眾認為 YouTube 是信任度最高的平台，且有 81％ 認同創作者內容能協助產品研究。為此，YouTube Shopping 聯盟計畫大幅降低變現門檻，創作者只要透過影片標記功能將「分享」轉化為專業價值。不僅解決了觀眾過去需跳出 App 詢問資訊的痛點，也讓創作者從單向廣告轉型為以信任為核心的影音推廣，藉此提升轉換率並帶動銷售成長。

