邊緣人救星？Ubisoft公開AI隊友技術「Teammates」，NPC能聽指令還會看臉色

AI 技術是近幾年各大產業的熱門焦點，而遊戲產業除了運用在開發過程上，也開始逐漸把 AI 直接加入遊戲內，像是玩家可以和 NPC 進行預設以外的對話。而 Ubisoft 最近正式公開了一項代號為「Teammates」的實驗性遊戲計畫，是一款結合了生成式 AI 技術的戰術第一人稱射擊遊戲原型，玩家可以直接通過麥克風來命令隊友進行不同行動。

Ubisoft 同樣在發展 AI 技術。（圖源：Ubisoft）

根據 Ubisoft 的「Teammates」官方說明，玩家沒有傳統的鍵盤按鍵或選單來控制隊友，而是能直接透過麥克風使用自然語言與他們對話。但和去年 GDC 2024 上 Ubisoft 公開在靜態環境中的「NEO NPC」對話不同，這次 AI 隊友被放在充滿動態變化的戰場環境中。

玩家和名為 Jaspar 的 AI 助理以及 Pablo 和 Sofia 兩位 AI 隊友並肩作戰。隊友不只是能理解複雜的語音指令，像是「偵查前方」、「尋找掩護」或「攻擊目標」，還能根據當下的戰況、語氣甚至玩家使用的俚語，做出即時和符合邏輯的回應。其中，AI 助理 Jaspar 具備操作遊戲介面（HUD）的能力，能幫助玩家標記敵人、解釋劇情設定或調整系統選單。讓單人遊玩的過程，也能擁有像是與真人玩家連線般的 Co-op 的體驗，並大幅提升了戰場的沉浸與互動感。

對於這項技術的發展潛力，Ubisoft 執行長 Yves Guillemot 給出了高評價，他強調生成式 AI 對遊戲產業的影響力，將堪比當年從 2D 轉向 3D 的技術革命，同時強調創作部分仍然會保留「人性」不會取代人類，AI 只是提供新創造方式的輔助工具。而「Teammates」目前定位是內部測試和概念驗證的技術 DEMO，雖然在測試期間邀請了數百名玩家，但並不是即將上市的正式商業產品。