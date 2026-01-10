邊緣戶救星 梓官實物銀行啟用

高雄梓官實物銀行10日啟用，提供生活物資與食物券，協助在地邊緣弱勢家庭。（林雅惠攝）

高雄市實物銀行「梓官實體店」10日正式啟用，由梓官區大舍社區發展協會成立並投入服務，透過提供生活物資、民生用品及食物券，協助未符合政府補助資格卻生活困難的邊緣弱勢家庭，成海線地區重要的社會據點。

高市議員宋立彬表示，現實中許多家庭因財產或收入略高於低收入戶門檻，無法獲得政府補助，但實際生活仍入不敷出，他舉例，1名約60歲婦人，全家共5口人，僅有1棟屋齡逾40年的老屋，卻因房產與收入比例略高而無法列入低收入戶，各項補助申請皆遭駁回，生活壓力沉重。

宋立彬指出，這類家庭即為典型「邊緣戶」，雖有房產卻缺乏現金收入，過去只能跨區至彌陀等地領取物資，造成生活與交通負擔，梓官實體店成立後，這些家庭即可就近獲得支援，真正填補社會安全網的缺口。

大舍社區發展協會理事長蘇信考表示，實物銀行設立初衷，就是看見被制度忽略的弱勢家庭，服務對象除了低收入與中低收入戶外，也包括未領取政府補助、因失業、重大傷病或家庭變故而陷入困境的民眾，透過發放短期生活物資、民生用品及合作賣場食物券，補足金錢補助不足處。

宋立彬強調，依法取得補助的家庭，多能透過既有體系獲得協助，但邊緣戶因資格不符，社工往往難以介入，長期缺乏關注與資源，梓官實物銀行正是為這些家庭提供及時協助，讓真正有需要的人不再被忽略。

他也表示，未來將持續協助，並在議會中發聲，盼結合公私力量，逐步提升海線社福能量，確保資源能送到需要的家庭手中。