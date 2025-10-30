邊緣AI下一個贏家？ 宣明智為「他」背書

IC設計廠義隆今（30日）舉行AI智慧園區總部大樓上樑，聯電榮譽副董事長宣明智出席站台，談到義隆在這波AI趨勢下的機會，他直呼：「葉董（葉儀晧）站在關鍵地位。」

義隆搶先瞄準PC投入邊緣AI

宣明智直言，AI正在蓬勃發展，不知道何時才會停，但AI技術的關鍵必須設法讓普羅大眾都能使用，把AI滲透至每一個應用節點，這一步需要義隆手中的邊緣AI（Edge AI），「這就是義隆的強項。」

簡單來說，過去AI依賴雲端伺服器進行數據運算，隨著邊緣AI技術成熟，就能在邊緣伺服器、設備進行AI模型，最大好處是高隱私、可離線，還能節省傳輸成本、省頻寬等，目前市場瞄準AI PC、AI手機發展。

葉儀晧得到科技界大老的背書後，他直言既有的筆電產品要AI化，並開發新的AI應用，特別是邊緣AI的影像辨識技術，「像智慧交通需要0.05秒的即時反應，雲端伺服器需花2至3秒無法解決問題，這就是義隆邊緣AI晶片的優勢。」

義隆30日舉行AI智慧園區總部大樓上樑。(義隆提供)

義隆打群架建AI聚落

談到邊緣AI，葉儀晧口氣不小，原來早在2018年提出「AI雙軸轉型」，手中更握有與中研院資訊所共同開發全球最快、最準的影像辨識演算法，從AI PC瞄準智慧交通、車用、無人機等新市場。

他更訂出義隆的AI目標，「今年AI相關產品營收要達5％，明年翻倍成長至總營收約10％。」據悉，葉儀晧擴大布局AI，義隆將帶頭找尋合作夥伴，一同進駐AI智慧園區總部，發展具研發、創新、智慧應用的高效能AI生態聚落。