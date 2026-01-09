邊緣AI升級！研華去年營收年增18%至708億元創新高

研華董事長劉克振。陳俐妏攝



受惠邊緣AI升級，研華今天(1/9)公布去年12月營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億元，年成長18.56%，全年營收再締新高。展望2026年，將以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」做為品牌溝通主軸，聚焦五大關鍵市場並提供垂直產業解決方案，為長期成長奠定堅實基礎。

回顧2025年整體表現，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現突出，分別年增23%、17%、16%、27%及26%；日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則為小幅下滑。

廣告 廣告

各事業群2025年整體表現穩健，智能系統事業群、物聯網自動化事業群 及智能服務事業群 分別成長32%、12%及39%。嵌入式事業群 整體較去年同期增長10%，其中嵌入式運算與周邊系統 與應用電腦事業群 分別年增11%和9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，2025年受惠於邊緣AI加速升級，帶動主要市場需求強勁增長。儘管面臨地緣政治與關稅挑戰，研華整體營收仍展現強勁韌性，不僅實現雙位數年增，更締造歷史新高。

觀察2025年第四季接單動能依續暢旺，預期2026年將維持穩健成長態勢。針對原物料成本與供應鏈波動，研華已採取適度漲價策略以轉嫁成本，並輔以強化供應鏈管理。目前整體料件滿足率穩定，相關影響均在可控範圍內。

展望2026年，將以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」做為品牌溝通主軸，聚焦五大關鍵市場並提供垂直產業解決方案，為長期成長奠定堅實基礎。

更多太報報導

今年CES 輝達AMD AI劃重點! 陸行之：AMD與輝達AI競爭最接近的一年

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

快訊／輝達黃仁勳CES宣告：物理AI的ChatGPT來了！「會思考」Alpamayo模型推進自駕技術