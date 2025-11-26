邊荷律也遭毒手？經紀人被控性騷慣犯 球團鬆口曝「解約內情」

〔記者林欣穎／台北報導〕近年有不少韓籍女神來台加入職棒應援，今卻傳出樂天三本柱之一的廉世彬遭到韓籍黃姓經紀人性騷，不堪其擾到需要看精神科，而這名黃姓經紀人也被爆疑似性騷慣犯，過去曾和中信合作，傳邊荷律、李丹妃等當時不太舒服，對此，記者求證PS女孩經紀人，她也做出回應。

李丹妃(右)與邊荷律去年加入PS女孩。(資料照，記者陳奕全攝)

據悉黃姓經紀人2024年開始做經紀，過去與中信合作，邊荷律等人就在他旗下，不過隨即傳出「女孩不舒服」，黃姓經紀人過沒多久就被解約。

中信PS女孩經紀人乖姐則表示，黃姓經紀人確實曾與球團合作過，不過有關性騷傳聞，她並沒有聽到女孩這麼反應過，「但他(黃姓經紀人)確實是有在專業部分上因不適任而被解約。」至於廉世彬部分，經紀公司目前未回應。

