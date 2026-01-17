邊荷律今返台！媽媽病況轉穩 經紀人拜託粉絲：機場真的不用來

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 韓籍成員 邊荷律，先前因父親驟逝緊急返韓奔喪，隨後母親也因打擊過大病倒，才會暫時留在韓國陪伴家人。經紀人乖姐昨（16）日透過私訊證實，邊荷律將於今（17）日返台，並照原定計畫出席 18 日的粉絲見面會。

乖姐透露，邊荷律主動關心媽媽近況，表示母親目前都有按時服藥，整體恢復狀況穩定，先前出現的嘔吐、突然昏倒等情形也明顯減少，讓她終於稍微放下心。對於這段時間經紀人的協助與照顧，邊荷律也真心道謝，直言多虧乖姐幫忙，「才能好好克服」。同時公布返台消息後，乖姐也特別拜託粉絲，請大家不要到機場接機，避免造成困擾。

邊荷律先前曾坦言，沒能見到父親最後一面，是她心中很大的遺憾，但她仍暖心表示，不希望大家太擔心，會帶著笑容回到台灣，和粉絲好好見面。

