邊荷律喪父後母又病倒！心碎發聲「只能努力撐著」長文向粉絲致歉

記者林汝珊／台北報導

邊荷律父親離世，母親也病倒。（圖／翻攝自邊荷律IG）

韓籍啦啦隊邊荷律擁有甜美的臉蛋，來台發展至今也受到粉絲喜愛。日前她突缺席活動，事後坦言父親突然離世，緊急返韓處理後事。8日透過社群平台Threads發文，透露母親因承受巨大打擊而病倒，身為獨生女的她，必須陪伴在一旁，也希望台灣粉絲不用為她擔心。

邊荷律發文表示，自己正在努力撐著，沒能見到爸爸最後一面就送父親離開，內心相當痛苦，「原本是想在處理完爸爸的後事後就趕快回去，但媽媽也因為打擊太大而倒下，生了病，可能需要動手術，而我是獨生女，沒有其他家人可以照顧她，所以我必須陪在她身邊。」

邊荷律發文要粉絲不要擔心。（圖／翻攝自IG @yuling34）

坦言不希望粉絲擔心，所以想快點回來，但花了很久，感到很抱歉，「你們給我的應援，我都有好好收到。要太擔心，我會很快帶著笑容回來的。」貼文曝光後，大批粉絲留言應援，希望邊荷律能盡快振作，走出傷痛。

