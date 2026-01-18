邊荷律喪父後返台！深夜曬黑白合照憶「首次來台」 吐心聲「爸爸在天上一定很幸福」

邊荷律深夜回憶首次來台的往事。翻攝IG@yuling34

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律1月初接到爸爸過世噩耗，緊急前往韓國送爸爸最後一程，也陪伴在媽媽身邊，由於媽媽打擊太大導致病倒，邊荷律一直照顧媽媽到情況穩定，終於在昨（17日）回到台灣，進行原訂活動，今天凌晨她有感而發在社群平台寫下：「我相信爸爸一定會很好，因為大家這樣深深地愛著我。」

返台後深夜發文吐心聲 暖心回憶來台第一天

邊荷律在threads分享這段時間的心聲：「我相信爸爸一定會很好，因為大家這樣深深地愛著我。在韓國時他可能無法想像，現在在天空中看著這一切，看著女兒被這麼多人疼愛，一定會覺得很幸福。」字字句句令人動容。

廣告 廣告

邊荷律回憶，在她來台灣的第一天，爸爸因為擔心她，曾經偷偷到機場來，「他擔心會打擾到大家，所以站在機場二樓，默默地看著你們迎接我的樣子，之後就回飯店了。那天他在飯店裡，看著電視新聞中出現的我，感到非常幸福。我的爸爸現在一定很幸福。都是因為你們。我愛你們，謝謝你們。」

邊荷律曬出和爸爸的黑白合照。翻攝IG@yuling34

I’m

邊荷律先前宣布爸爸離世，必須要暫停在台灣的應援工作回到韓國處理後事，本來預計處理完就返台，不料緊接著媽媽又因為承受不了失去至親的打擊，體力不支病倒，邊荷律便留下來照顧家人，昨天經紀人才曝光邊荷律報平安的內容，「媽媽每天都有好好按時吃藥，現在過得還不錯，已經不再嘔吐或突然昏倒，讓我終於能稍微放下心來了。」



回到原文

更多鏡報報導

蘇晏霈自爆「性感障礙」硬上瘋馬秀！吳東諺一句話甜炸 白家綺當場羞紅臉

洪詩把屎把尿照顧躁鬱症失智公公！大伯致謝文挨轟「婚姻鬼故事」親自回應了

洪詩千字文還原為公公「把屎把尿」真相！4字揭關鍵原因 公婆家被黑化嘆：不公平

女大生肛門突起誤當痔瘡…一檢查「竟是菜花」！當場崩潰：沒男友也從未愛愛