邊荷律喪父心碎發聲！曝母受打擊病倒恐動刀：我正在努力撐著

邊荷律日前突接父親驟逝消息。（圖／翻攝自邊荷律IG）





中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍女神邊荷律，憑藉甜美外貌、吃貨形象深受粉絲喜愛，她日前突缺席活動，緊急返韓處理家中事務，事後透露父親突然驟逝，邊荷律今（8）日再度透過社群平台吐露心聲，坦言自己未能見到父親的最後一面，至今仍難以承受失去至親的痛苦，媽媽也深受打擊而病倒。

邊荷律稍早在Threads發文，率先感謝粉絲為她擔心，「我正在努力撐著。沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。」她也透露，原先計劃處理完爸爸的後事就趕快返台，但媽媽因深受重創而病倒，可能需要動手術，「而我是獨生女，沒有其他家人可以照顧她，所以我必須陪在她身邊。」

廣告 廣告

邊荷律坦言，因為不想讓粉絲們擔心，所以一心想趕快回到台灣，但最後仍必須要花上一段時間照顧家人，「真的很抱歉。你們給我的應援，我都有好好收到」，她同時也感謝經紀人乖姐與公司為她調整許多行程，更承擔了所有影響，「讓我能夠安心、毫無顧慮地好好悲傷。不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的。」

貼文曝光後，啦啦隊好友紛紛為她打氣表示，「我會一直在你身邊陪著你」、「邊邊歐膩，我們都在」、「邊邊加油我們都在」，不少粉絲也湧入留言區安慰，「不管多久我們一直都在，我們愛你」、「時間過去，妳會逐漸復原，不用急，等妳回來。」、「這次輪到我們百萬象迷幫妳應援了，加油！兄弟永遠是妳台灣的家。」



【更多東森娛樂報導】

●廉世彬爆遭長期性騷！傳「邊荷律也遭殃」經紀人揭合作狀況

●Lulu、陳漢典1/25世紀大婚！絕美婚紗照曝光 「喜帖藏婚禮彩蛋」

●何美遭指效果不佳慘被換 羅志祥揭真實狀況：她非常努力

