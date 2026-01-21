邊荷律喪父暫返韓國 PO長文報平安：還需要時間再多難過一下

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓國成員邊荷律的父親月初過世，在台灣的公開行程幾乎全數取消。邊荷律8日曾發長文表示，「不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的」，希望粉絲們不要太擔心她。近日，她在Threads再度發文說道，「我有好好吃飯，請不要擔心」，並承諾會以更明亮的姿態回來。

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓國成員邊荷律的父親月初過世，在台灣的公開行程幾乎全數取消。（圖／＠yuling34 Threads）

邊荷律昨（20）日發布一段影片，並表示她在這段時間都有好吃飯，「只是還需要一點時間再多難過一下，所以會暫時回韓國一趟。」畫面中可見，邊荷律坐在海底撈用餐，開心享用熱騰騰的火鍋外，還大口品嘗手中的美食，吃得雙頰鼓鼓，模樣相當可愛。她在貼文最後也向等待她的粉絲們喊話：「就算想我，也請再忍耐一下，二月我會以更明亮的邊荷律回來。」

貼文曝光後，粉絲們紛紛在留言區為他加油打氣表示：「不用勉強自己一定要好起來 想哭的時候，就好好哭吧」、「有好好吃飯就好，沒關係不用急慢慢來就好我們會等荷律 我們一直都在」、「等妳回來喔！一定一定，要好好照顧自己！」、「看到這吃相我安心了」、「荷律加油，多多陪家人」。

