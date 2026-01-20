邊荷律喪父現況曝光！再暫離台灣「需要再難過一下」吃飯畫面難掩悲傷

娛樂中心／綜合報導

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律父親日前突驟逝，目前短暫來台灣後即將再度返韓。（圖／翻攝自yuling34 IG）

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 韓籍人氣成員邊荷律，近日突遭人生重大變故，父親在韓國驟然離世，母親更因此病倒，不少球迷與粉絲紛紛感到不捨與心疼。對此，她昨（19）日特地透過社群Threads發文，曬出自己吃飯的影片，希望大家不要擔心她。

邊荷律希望球迷粉絲們不要擔心。（圖／翻攝自threads）

今（19）日晚間，邊荷律在社群平台Threads發文，特地貼出自己吃飯的照片，感覺她表情平靜，不如以往看到美食開心的神情，她寫道：「我有好好吃飯，請不要擔心 只是還需要一點時間再多難過一下， 所以會暫時回韓國一趟。」，並附上一個笑哭的表情符號。

邊荷律特地拍下自己有好好吃飯的短影片不過表情平靜。（圖／翻攝自IG @yuling34）

由於邊荷律再度需要暫時返回韓國，她也希望大家能體諒她的決定，同時文中寫道：「就算想我，也請再忍耐一下」最後，在文末堅定地承諾，這段沈澱的時間不會太久，等到她充電完畢後，「二月我會以更明亮的邊荷律回來。」

邊荷律在IG限動貼出與父親親暱合照。（圖／翻攝自yuling34 IG）

事實上，邊荷律父親曾在她第一次來台灣時，悄悄現身機場，先前她在社群回憶，「我爸爸在我第一次入境台灣的那天，曾經偷偷來到機場。他擔心會打擾到大家，所以站在機場二樓，默默地看著你們迎接我的樣子，之後就回飯店了。」這段過往，直到父親驟逝，邊荷律才首次對外分享，也讓不少粉絲聽了鼻酸。

