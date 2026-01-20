邊荷律喪父痛未平復仍來台工作 「再返韓難過一下」喊話2月見
中職中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律的父親月初過世，當時她緊急返韓處理父親後事並陪伴病倒的母親，日前她為了粉絲見面會趕回台灣，不過昨（19）日她發文透露，將暫時再回韓國一趟，坦言「還需要一點時間再多難過一下」，同時也暖心向粉絲報平安，強調自己有好好吃飯，請大家不要擔心。
邊荷律於3日接獲父親驟逝噩耗，第一時間緊急返韓送父親最後一程，並陪伴母親度過低潮，由於母親一度因打擊過大而病倒，身為獨生女的她在旁悉心照顧。
原本1月在台灣的公開活動幾乎全數取消，但為了感恩粉絲見面會，邊荷律仍於17日返台，並在隔日與粉絲見面，堅強身影令不少粉絲感動與心疼。
邊荷律昨日透過Threads發文表示，自己還需要一點時間再多難過一下，因此會暫時回韓國一趟，她也特別向粉絲報平安，強調「我有好好吃飯，請不要擔心」，並堅定喊話，2月將以更明亮的狀態回到大家面前。
米可白（趙亦瑄）長年飽受鼻子過敏所苦，進而影響日常生活，不僅經常頭痛，就連注意力也難以集中。近日她戲劇作品正式殺青，忙碌行程暫時告一段落，終於安排動刀解決宿疾，將於2月初接受手術。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
