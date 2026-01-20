邊荷律喪父「快閃台灣」會粉絲 鬆口下一步：2月回來

邊荷律快閃台灣參加見面會，鬆口喪父後下一步。（圖／IG@yuling34）

中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍女神邊荷律，3日透過社群證實爸爸離世的消息，隨即暫停行程並返回韓國處理後事。不過，她日前回台出席粉絲見面會，還帶來精彩的舞蹈表演，沒想到她活動結束又快速飛回韓國，並喊話：「二月我會以更明亮的邊荷律回來。」

邊荷律19日晚間在社群曬出一段影片，只見她專心與朋友吃飯，一口一口將食物塞進嘴裡，過程中面對其他人的關心，還堅定比出大拇指的手勢，雖然不清楚在為何事表示肯定，但她的表情相當輕鬆，也希望粉絲不要擔心，「我有好好吃飯，只是還需要一點時間再多難過一下」。

邊荷律發文表示自己有好好吃飯。（圖／Threads@yuling34）

她進一步透露，接下來的時間會飛回韓國，繼續整理心情，所以想請喜愛她的粉絲忍耐一下，「二月我會以更明亮的邊荷律回來，愛你」。貼文一出，引來大批網友留言鼓勵，「邊邊加油」、「好心疼，加油加油等你」、「有好好吃飯就好，沒關係不用急慢慢來就好，我們會等荷律」、「累了記得好好睡覺」。

此外，邊荷律也分享在粉絲見面會上的表演片段，她放下一頭烏黑秀髮，身穿粉紫色洋裝，跳著女團GFRIEND的歌曲〈Time for the moon night〉，溫柔又輕快的旋律搭配仙氣舞姿，加上歌詞意境與她現在的心境相符合，不禁感傷吐：「那個伸手也觸不到、卻無比想你的夜晚」，立刻吸引2.2萬人搶看，真誠的演出感動眾人。

