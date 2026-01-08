邊荷律喪父+母病倒！悲痛喊「沒見最後一面」：非常痛苦

娛樂中心／楊佩怡報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍女神邊荷律，擁有超甜美貌與魔鬼身材，憑藉「球場靈活吐舌」影片狂吸3億流量，獲得大批粉絲支持與關注，個性親民的她，深受粉絲喜愛。沒想到近日，邊荷律的父親突然辭世，面對父親的變故，她透露母親也因受到打擊而病倒，甚至可能須做手術，因此她發文表示目前要趕緊回家照顧家人，只好先暫放所有行程，同時也請粉絲不要為她擔心。





邊荷律喪父+母病倒需手術！她悲痛喊「沒能見到最後一面」：非常痛苦

邊荷律2日發文證實父親離世的消息。（圖／翻攝自IG ＠yuling34）

廣告 廣告

邊荷律2日發文透露父親離世的消息，她表示突如其來的噩耗讓她心情萬分沉痛，也特別向特地前往活動現場、為了見她一面的廣大粉絲表達深切歉意，並感激大家在第一時間給予的體諒與包容。面對至親離世，邊荷律坦言自己目前仍處於極度的慌亂與悲痛之中。她進一步說明，「待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意」；同時，邊荷律也懇請所有愛護她的粉絲，能為其父親祈福，給予家屬空間進行哀悼，「再次感謝大家的體諒與陪伴」。

邊荷律喪父+母病倒需手術！她悲痛喊「沒能見到最後一面」：非常痛苦

邊荷律表示母親也因打擊太而病倒，可能要做手術，她目前須要好好照顧家人。（圖／翻攝自Threads ＠yuling34）

今（8）日邊荷律再次於Threads上發文向粉絲透露最新狀況，她表示現在正在努力撐著，沒能見到爸爸最後一面就送他離開，這讓她非常痛苦。而原本是想處理完父親的後事後就回台灣，但母親也因打擊太大而生病了，且可能須要動手術，再加上她是獨生女，「所以我必須陪在她身邊。不想讓你們擔心，所以想快點回去，但花了很久，真的很抱歉」。

邊荷律喪父+母病倒需手術！她悲痛喊「沒能見到最後一面」：非常痛苦

邊荷律喊話粉絲不要太過擔心，她會帶著笑容回來的。（圖／翻攝自IG ＠yuling34）

最後邊荷律向粉絲們表達感謝之情，並要粉絲不要過度擔心她，「你們給我的應援，我都有好好收到。特別感謝乖姐與 Dorian 公司，為了我調整了許多行程，承擔了所有的影響，讓我能夠安心、毫無顧慮地好好悲傷。不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的」。





原文出處：邊荷律喪父+母病倒需手術！她悲痛喊「沒能見到最後一面」：非常痛苦

更多民視新聞報導

命理師元旦抽國運籤！抽中「下下籤」遭網酸爆

短今趴床超兇狠！「大雪球緊貼榻榻米」畫面超震撼

王陽明新年第一天出車禍！認錯道歉：我會負責

