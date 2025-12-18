邊荷律對韓粉「說中文」 下秒「1舉動」笑翻全場！

娛樂中心／李筱舲報導



韓國啦啦隊成員邊荷律，以甜美外型與活力十足的應援舞姿聞名，在去年受邀加盟中華職棒中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，迅速在台灣球迷間累積超高人氣。近日，她在社群平台上透露，有韓國粉絲詢問她問題，她卻下意識直接用中文回答，引來現場粉絲一陣笑聲。





中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，自去年來台發展後，因亮麗的外型與活力在台收穫大批粉絲。（圖／翻攝自IG ＠yuling34）

邊荷律昨（17）日在Threads上分享一段影片，畫面中她以韓文親切向現場守候的粉絲道別，並喊著：「等等見！」。此時，一名韓國粉絲把握機會，用韓文詢問她接下來的表演動線，並表示：「啊對了，表演是看哪一邊？」沒想到邊荷律一時語言切換當機，竟順口用中文回答：「不知道！」逗趣反應讓在場粉絲笑翻。

邊荷律近日表示，一名韓國粉絲詢問她待會表演的動線，結果她語言切換一時當機，直接用中文回應，讓現場粉絲笑翻。（圖／翻攝自IG ＠yuling34）

話一出口，她才意識到自己剛才用中文回應韓國粉絲，隨即舉手輕拍嘴巴，露出懊惱的表情，並趕緊切換回韓文，再向粉絲說一次「不知道」。整段過程被一旁的台灣粉絲目擊，邊荷律逗趣又可愛的反應，也引來現場粉絲的一陣笑聲。事後，她也在貼文中解釋，表示近期較常使用中文，才會不小心對韓國粉絲脫口而出中文。

