邊荷律強忍哀慟深夜首發聲 親揭父親「來台暖舉」惹球迷全鼻酸

娛樂中心／綜合報導

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律父親日前突驟逝，目前她已經返台。（圖／翻攝自yuling34 IG）

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 韓籍人氣成員邊荷律，近日突遭人生重大變故，父親在韓國驟然離世。當時她緊急放下原訂在台灣的所有活動，立刻動身返韓送父親最後一程，消息曝光後，不少球迷與粉絲紛紛湧入社群替她打氣，表達不捨與心疼。經紀人乖姐證實，邊荷律已於昨17日返抵台灣，並開始為接下來的粉絲見面會與相關行程做準備。

今（18）日深夜，邊荷律在社群平台Threads發文報平安，首度親自吐露這段時間的心情。她向一路支持她的台灣粉絲表達感謝，也分享與父親之間一段鮮為人知的回憶。她首先寫道：「我相信爸爸一定會很幸福。因為你們這樣深深地愛著我，在韓國時他可能無法想像，現在在天空中看著這一切，看著女兒被這麼多人疼愛，他一定會覺得非常幸福。」

邊荷律在IG限動貼出與父親親暱合照。（圖／翻攝自yuling34 IG）

邊荷律先是在社群IG貼出與爸爸的合照，並且透露，其實父親曾在她第一次來台灣時，悄悄現身機場。「我爸爸在我第一次入境台灣的那天，曾經偷偷來到機場。他擔心會打擾到大家，所以站在機場二樓，默默地看著你們迎接我的樣子，之後就回飯店了。」這段過往，直到此刻才首次對外分享，也讓不少粉絲聽了鼻酸。

她接著回憶，那天父親回到飯店後，透過電視新聞看到女兒在台灣受歡迎的畫面，「那天他在飯店裡，看著電視新聞中出現的我，感到非常幸福。」這份驕傲與喜悅，如今成為她最珍貴的記憶。文末，邊荷律再次向粉絲表達感謝與愛意，寫下：「我的爸爸現在一定很幸福。都是因為你們。我愛你們，謝謝你們。」貼文曝光後，短時間內湧入大量留言，球迷紛紛替她加油打氣，也希望她能在台灣感受到如家人般的溫暖。

