邊荷律強忍悲痛發聲！曬與爸爸合照回憶過往 感謝台灣粉絲：他現在一定很幸福

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員邊荷律，近日傳出父親在韓國驟逝、母親因悲傷過度而病倒，接連的家中變故也讓粉絲及球迷們相當擔心她。對此，除了經紀人乖姐證實，她已於昨（17日）回到台灣，正在為後續的工作行程做準備，邊荷律今日深夜也在社群更新近況，並感謝台灣粉絲給予的溫暖支持。

邊荷律今（18日）深夜先在IG發出與爸爸的合照，接著在Threads發文報平安，並向一直以來支持她的台灣粉絲表達感謝：「我相信爸爸一定會很幸福。因為你們這樣深深地愛著我，在韓國時他可能無法想像，現在在天空中看著這一切，看著女兒被這麼多人疼愛，他一定會覺得非常幸福。」

邊荷律今（18日）深夜先在IG發出與爸爸的合照，接著在Threads發文報平安。（圖／邊荷律 IG）

邊荷律回憶，第一次來台灣時爸爸的暖心舉動，「我爸爸在我第一次入境台灣的那天，曾經偷偷來到機場。他擔心會打擾到大家，所以站在機場二樓，默默地看著你們迎接我的樣子，之後就回飯店了。」同時分享爸爸當天在飯店的電視看到自己被大家愛著，感到非常幸福。

最後，邊荷律再次表達深深的感謝：「我的爸爸現在一定很幸福。都是因為你們。我愛你們，謝謝你們。」貼文曝光後，許多粉絲及球迷們紛紛湧入底下給予安慰「我們都很愛你」、「謝謝你讓我們知道你現在好很多了，我們都會默默的陪你」、「抱抱邊邊 大家都愛妳」，而中信兄弟啦啦隊隊友也現身留言陪伴，相當暖心。

