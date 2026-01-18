邊荷律慟思亡父！曬與爸爸黑白合照 回憶首次來台畫面

邊荷律曬與爸爸黑白合照，回憶第一天來台機場畫面。（資料圖／郭吉銓攝）

中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍女神邊荷律，本月3日悲痛證實爸爸驟逝，她隨即趕回韓國處理後事，也吐露媽媽因為打擊太大而倒下。經過2個星期沉澱，她17日已從韓國回到台灣，18日則再度發文表達思父心情，還曝光與爸爸的甜蜜合照。

邊荷律18日凌晨在社群以繁體中文發文，坦言有許多粉絲愛著她，爸爸一定會感到很幸福，「在韓國時他（爸爸）可能無法想像，現在在天空中看著這一切，看著女兒被這麼多人疼愛，他一定會覺得非常幸福」。她回憶第一天到台灣時，爸爸就曾偷偷在桃園機場看她，因為擔心打擾到接機的粉絲，所以只站在機場2樓查看情況。

邊荷律（右）與李丹妃同時期到台灣發展。（資料圖／陳俊吉攝）

她進一步透露，爸爸默默看著粉絲迎接她的模樣，之後便返回飯店，當天爸爸也透過飯店電視的新聞看到她的消息，得知她在台灣受到很多照顧，爸爸當下已經覺得非常幸福，所以她相信，「我的爸爸現在一定很幸福。都是因為你們。我愛你們，謝謝你們」。

貼文曝光後，大批網友被深厚的父女之情感動，並紛紛留言鼓勵，「被這麼多人疼愛，因為你值得。相信爸爸一定笑得很安心」、「我們都愛你」、「邊邊加油，未來一定會繼續愛妳，繼續為妳加油」、「請妳爸爸放心，荷律在台灣我們會一樣把她當自己女兒一樣疼惜的」。同時邊荷律也在限時動態分享與爸爸的黑白合照，只見父女倆互相擁抱、露出燦笑，讓她甜蜜說道：「我爸爸很帥吧。」

