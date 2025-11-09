邊荷律應援第42屆「台中舒跑杯」2.5萬名跑者盛大開跑

立法院副院長江啟臣、運動局長游志祥、維他露企業董事長邵瑋霖等與邊荷律一起為跑者鳴槍。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

歷久彌新的經典路跑盛事「台中市第四十二屆舒跑杯路跑競賽」，九日上午在台中市政府府前廣場熱鬧開跑，參加人數重回疫情前巔峰，吸引逾二萬五千名跑者共襄盛舉。從由父母推著嬰兒車一同參加的親子組，到高齡九旬、老當益壯的長者，參與者橫跨老中青各世代。平日車水馬龍的市區道路此刻化身運動舞台，萬人齊跑的壯觀場面令人熱血沸騰。中信兄弟啦啦隊成員邊荷律也親臨現場應援，掀起活動最高潮。

台中市政府運動局表示，「舒跑杯」邁入第四十二屆，與家喻戶曉的運動飲料舒跑幾乎同壽，是台中市規模最大、最具代表性的路跑活動，更是全國唯一北、中、南三區皆舉辦的大型路跑賽事。

台中市政府副秘書長林育鴻到場為跑友加油打氣，並感謝維他露企業長年舉辦萬人健行及舒跑杯路跑，持續投入資源贊助城市運動活動，推動全民運動風氣，讓路跑成為老少咸宜的運動習慣。

主辦單位說，此次「舒跑杯」共分九公里競賽組、五公里挑戰組及三公里簡單組，被跑友譽為「ＣＰ值最高」的經典賽事。為響應環保、推廣減塑，現場設有全國唯一的「舒跑喝到飽暢飲車」，跑者可自備環保杯具或水壺取用，既環保又能即時補充電解質與水分。會場更規劃趣味運動攤位、打卡拍照點與抽獎活動，其中最大獎為「一年份維他露飲品」，讓幸運跑者一年三百六十五天暢快補充能量。